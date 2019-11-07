2019-11-07T08:56:31+03:00
Общество

В «Комсомолке» обсудили производственный травматизм и поддержку пострадавших Фондом соцстраха

Количество несчастных случаев на производстве снижается
Екатерина Семенова
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В Саратове обсудили поддержку пострадавших от несчастных случаев на производстве с помощью Фонда соцстрахаВ Саратове обсудили поддержку пострадавших от несчастных случаев на производстве с помощью Фонда соцстрахаФото: Александр Уриевский
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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове сегодня, 6 ноября, состоялся круглый стол «Государственные услуги ФСС РФ. Комплексная реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

Участники мероприятия обсудили сложившуюся ситуацию с производственным травматизмом, особенностями реабилитации и, конечно, необходимость профилактики несчастных случаев.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

- Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — это важнейшее направление деятельности Фонда социального страхования, — отметил управляющий ГУ — Саратовского регионального отделения ФСС РФ Вадим Дубривный.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

По его словам, ранее компенсация пострадавшим лежала на плечах работодателя, но возникали сложности, если юридическое лицо, например, прекращало деятельность. В этом случае человек мог остаться без средств. После принятия Федерального закона с 2000 года помощь пострадавшему гарантирует Фонд соцстраха.

Депутат Саратовской областной думы, председатель комитета по социальной политике Евгений Ковалев также подчеркнул важность сегодняшнего обсуждения. Он отметил, что тема активно рассматривается в министерстве занятости. Евгений Ковалев поблагодарил ФСС за работу в части снижения травматизма.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Показатели действительно свидетельствуют о сокращении числа несчастных случаев. За три года травматизм на производстве сокращен на 13%, отметил Вадим Дубривный.

При этом большинство пострадавших, несмотря на тяжелые травмы, стремятся вернуться к труду и при комплексной реабилитации это вполне возможно.

- В основном тяжелые травмы получают молодые люди. Возможно, граждане старшего поколения более осторожны в силу опыта. Тем не менее молодые и восстанавливаются быстрее, — отметила начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ — Саратовского регионального отделения ФСС РФ Евгения Пономарева.

Она рассказала, что реабилитационный менеджер взаимодействует с пострадавшим с момента несчастного случая и до возвращения к нормальной жизни или до установления стойкой утраты трудоспособности. Так, в 2019 году из 38 человек, получивших производственные травмы, к работе вернулись 82%.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

В зависимости от тяжести травм, пострадавшие могут рассчитывать на 100% оплату листка нетрудоспособности независимо от стажа работы, на единовременные и ежемесячные выплаты. Также они обеспечиваются средствами реабилитации, например, протезами, которые заменяются также за счет средств ФСС. Пострадавшим компенсируют затраты на лечение и лекарственные препараты, санаторно-курортный отдых. В ряде случаев предусмотрено обеспечение автомобилем. Также возможно профессиональное переобучение граждан. Об этом сообщила директор филиала № 9 ГУ — Саратовского регионального отделения ФСС РФ Елена Антонова.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

В 2018 году расходы на профессиональную, социальную и медицинскую реабилитацию составили 71,5 млн рублей. Больше всего — на санаторно-курортное лечение.

- Экономически эффективно создавать безопасные условия труда, чем платить компенсации, — отметил Вадим Дубривный.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Евгения Пономарева отметила, что по данным на 1 июля в Саратовской области зарегистрировано более 55 тыс. страхователей и 687,6 тыс. застрахованных граждан, 141 тыс. из них работают во вредных условиях.

При этом на круглом столе было отмечено, что работодатели с каждым годом охотнее сотрудничают с Фондом социального страхования. Финансирование мероприятий по профилактике производственного травматизма растет.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Референт отдела управления охраной труда министерства занятости, труда и миграции Игорь Смирнов отметил, что концепция «нулевого травматизма VISION ZERO» не является чем-то недостижимым.

- Мероприятия нацелены именно на отсутствие травматизма. И на многих российских предприятиях уже применяется, — заявил он.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Круглый стол оказался очень насыщенным по содержанию и формату проведения. Участники не только делились собственными данными, но вступали в дискуссию. По итогам мероприятия было предложено сформировать прозвучавшие пожелания и рассмотреть их более предметно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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