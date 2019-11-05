2019-11-05T13:05:22+03:00
Общество

«Женский доктор» возвращается на Dомашний

Сериал начнется с 11 ноября в 20.00 по будням (пн-чт)
Екатерина Семенова
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На телеканале Dомашний премьера нового сезона остросюжетной медицинской драмы о буднях частной гинекологической клиники профессора Климова.

Уже 11 ноября зрители вновь встретятся с любимыми героями и познакомятся с новыми.

Главная интрига сезона:

Каким будет новый женский доктор?

После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя — акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко.

Роль нового женского доктора играет актер Петр Рыков. Его герой Александр Родионов приехал из другого города, чтобы начать жизнь с чистого листа. Какую роль он решится примерить на себя? Будет ли он неопытным интерном, как Джордж Дориан из «Клиники», трудягой Дагом Россом из «Скорой помощи» или дерзким и циничным, как Доктор Хаус? В тайнах характера доктора Родионова нам еще предстоит разобраться.

- Могу с уверенностью заявить, что мой Родионов будет совсем другим, не похожим на доктора Широкова (улыбается). Родионов — рубленый, жесткий, преданный своему делу. Если проводить параллель, разница между этими героями, как между Бондом в исполнении Пирса Броснана и Бондом Дэниела Крэйга. Мой Александр Петрович Родионов и в нос может дать — ради высоких целей, разумеется. Еще мне импонирует, что Родионов не идет на компромиссы, а хочет встретить настоящую любовь, — прокомментировал Петр Рыков.

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Обаятельная улыбка, уверенность в себе, харизма и профессионализм — такого героя увидят телезрительницы! Принципиальность, неподкупность, умение жертвовать своими интересами ради пациенток — таким должен быть настоящий женский доктор! Родионов готов идти на риск и бороться до последнего за жизнь матерей и малышей, при этом врачуя и душевные раны тех, кто обратился к нему за помощью.

Доктору Родионову предстоит покорить сердца телезрительниц, пациенток и сотрудников клиники, а вдохновить мужчину на свершения может только любовь!

В новом сезоне ее будет очень много!

Между Родионовым и новой заведующей отделением гинекологии Натальей Тимченко сразу возникнет симпатия, но прошлые травмы и тайны не позволят им открыто проявить свои чувства. К тому же, на пути Александра появится неожиданный соперник — уже знакомый нам доктор Седельников...

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Наталья Тимченко ставит карьеру на первое место и добилась высокой должности благодаря упорству и профессионализму. Сможет ли она устоять при знакомстве с новым доктором? Выберет карьеру или любовь? Прошлую жизнь или настоящие чувства?

ИСТОЧНИК KP.RU

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