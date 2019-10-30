2019-10-30T13:32:44+03:00
Общество

Кадры для цифровой экономики

ИТ-специалистов в Саратовской области готовят со школы
Ольга Петрова
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Подготовка кадров для ИТ-сферы ведется со школьной скамьи. Фото - Министерство образования Саратовской областиПодготовка кадров для ИТ-сферы ведется со школьной скамьи. Фото - Министерство образования Саратовской области
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В мире давно признали, что за цифровыми технологиями будущее. Цифровое государство немыслимо без цифровой экономики. Ее формирование - приоритетное направление развития страны.

По инициативе Президента Владимира Путина разработан национальный проект «Цифровая экономика». Саратовская область также участвует в нем. До 2024 года в регионе планируется увеличить долю хозяйств, имеющих доступ к Интернету, до 97%, подключить к сети все социально значимые объекты, снизить долю закупаемого иностранного программного обеспечения до 10%... Это поможет улучшить качество жизни и повысить уровень развития экономики.

Детский лагерь настоящего и будущего

Национальный проект охватывает различные сферы, и в первую очередь образование.

Поэтому одна из задач нацпроекта «Цифровая экономика» - увеличение числа выпускников по ИТ-специальностям.

При этом вузовской подготовке должна предшествовать школьная. В нашей области впервые для одаренных и талантливых детей, победителей и призеров олимпиад, работала летняя цифровая школа.

В Детском оздоровительно-образовательном лагере имени Володи Дубинина, структурном подразделении школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса, школьники получают знания по передовым направлениям дискретной математики, цифровым технологиям, информатике.

Губернатор области Валерий Радаев, посетивший детский лагерь в летнюю смену и пообщавшийся с ребятами, высоко оценил работу цифровой школы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

- Это будущие высококвалифицированные кадры, а значит будущее нашей экономики, - считает глава региона.

Тематические смены «Саратовская агломерация 2025» проходили в два этапа: с 28 июля по 11 августа, с 13 по 27 августа. Информационные технологии осваивали школьники от 10 до 17 лет из Саратовского региона и Республики Беларусь.

Чтобы изучить цифровую технику, компьютерные программы, робототехнику, лазерную резку, освоить 3D-принтер, научиться создавать 3D-модели, было приобретено современное оборудование.

С новыми возможностями юные разработчики представили модель научно-исследовательского комплекса, где объединены школа, вуз и профессиональная деятельность. Это проект будущего, который вполне может претвориться в жизнь.

Сплоченная команда - залог успеха

Занятия в профильных тематических сменах лагеря проводили кандидаты наук и аспиранты, проходили встречи с преподавателями и студентами Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина, представителями предприятий реального сектора экономики.

- Важно, что молодые специалисты, получившие знания в вузах, стали наставниками для ребят, школьников - будущего российской цифровой экономики, - подчеркнул губернатор области Валерий Радаев. - Глядя на вас, ребята будут впитывать знания и обязательно добьются успехов в будущем. Отличный проект, отличная команда, наставники! Выпускники вузов на одной волне с ребятами, творчески ведут разговор, передают детям свои знания, делятся навыками. Такие коммуникации важны, когда мы говорим о задачах, прорывах в экономике, движении вперед. Это движение начинается вот с таких площадок, с детских лагерей. И самое главное, что задел для этого будущего формируется здесь, в Саратовской области.

За время работы смен летний лагерь имени Володи Дубинина посетили около 240 ребят.

- Такая подготовка позволяет интегрировать талантливую молодежь на самых ранних этапах проявления и развития способностей, связанных с научно-техническим творчеством и развитием креативного мышления, - отмечает министр образования Саратовской области Ирина Седова. - Дети приобретают ключевые компетенции, мотивации и интерес к решению исследовательских задач.

- В лагере получил много полезных знаний, учился программированию, - порадовался 12-летний Богдан. - Надеюсь, это пригодится в будущем.

В летней цифровой школе мальчик собрал свой первый робот. Его робот-пылесос умеет объезжать различные препятствия и собирать пыль.

Работа в сфере цифровой экономики летом не заканчивается. Сейчас, во время осенних каникул, новые знания в лагере получают 15 ребят из Питера. В их программе соревнования по спортивному ориентированию, мастер-классы по 3D-моделированию и робототехнике... Отдых совмещается с образованием.

- Благодаря нацпроекту удалось существенно улучшить материальную базу, - подытожил директор школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса Владимир Попов. - Новое оборудование работает круглогодично, оно не простаивает. Не менее важно то, что нацпроект дал возможность творческим педагогам «расправить крылья». Опытные и молодые педагоги смогли реализовать себя здесь и сейчас. Созданные условия позволяют детям делать значимые проекты, на которые уже обратили внимание. Грант дал возможность изменить мир с помощью интеллекта. Ставим амбициозные цели, задачи и идем к ним. Хочется, чтобы область развивалась и дальше, а наши школьники, выпускники вузов оставались на малой родине и были востребованы. Мы вступили в эру цифровой экономики, так что отставание недопустимо.

Смена неслучайно получила название «Саратовская агломерация 2025». К 2025 году сегодняшние школьники задумаются о трудоустройстве. И они должны быть востребованными на рынке труда.

В обучении ребят применяются различные методики, направленные на их развитие. Фото - Министерство образования Саратовской области

В обучении ребят применяются различные методики, направленные на их развитие. Фото - Министерство образования Саратовской области

За компьютерщиками - нацпроект и сила

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в Саратовской области реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики».

В нашем регионе подготовку специалистов с высшим образованием в сфере компьютерных наук и информационных технологий ведут пять вузов по 12 направлениям бакалавриата, четырем направлениям специалитета, двум направлениям подготовки магистратуры. А именно Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Балаковский инженерно-технологический институт (филиал) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Балаковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

По признанию сотрудников вуза, конкурс на ИТ-специальности остается стабильно высоким.

Об этом же говорят и студенты.

- Поступал в вуз с целью работать как ИТ-специалист, - рассказал «КП» студент второго курса Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, будущий инженер-программист Георгий Фальян. - Сейчас многие выпускники школ стремятся поступать в институты, чтобы изучать информационные технологии. ИТ-сфера развивается быстро, требуется все больше специалистов, поэтому правильно, что на государственном уровне стали больше обращать внимания на цифровизацию, действует нацпроект. За компьютерными технологиями будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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