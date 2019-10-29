«Бизнес и власть - полный контакт»

С окончания Второго Саратовского экономического форума прошло несколько недель. Cамое время подводить итоги. На радио «КП» - Саратов» министр экономического развития области Юлия Швакова рассказала о приоритетных вопросах форума, «магазине инвестиционных проектов», дебатах, достигнутых договоренностях и планах.

Область презентовали по максимуму

- Юлия Александровна, поделитесь впечатлениями от форума как организатор масштабного мероприятия и руководитель профильного ведомства. Сколько длилась подготовка?

- Конечно, к мероприятиям такого масштаба готовились заранее: не два и даже не три месяца. Считаем, что многое удалось. Некоторые замечания учли и в следующий раз постараемся их устранить. Любое мероприятие - это работа над ошибками и возможность в следующий раз сделать лучше.

- Сравним ли второй экономический форум с первым? Или мы не сравниваем: второй - логичное продолжение первого?

- Конечно, мы сравниваем, и второй - логичное продолжение первого. Чему-то учимся, перенимаем опыт у других регионов и стран при проведении мероприятий. На Втором Саратовском экономическом форуме стало больше площадок. И, как оказалось, они были более креативными. Главным достоинством второго форума считаем то, что к его работе максимально привлекли бизнес-сообщества: как крупный, так и малый бизнес. У предпринимателей была возможность рассказать о проблемах, предложить пути решения, встретиться с представителями институтов развития. Вот это было самым примечательным на форуме. Ставили целью презентацию Саратовской области, реализацию ее потенциала. В этом году, кстати, участвовало больше СМИ: мы готовились к этому организационно, технически. Старались создать хорошие условия для всех участников мероприятия.

- Сколько человек в этом году принимали участие в форуме?

- Более тысячи человек с учетом всех площадок. Были зарубежные партнеры из восьми стран: Кореи, Китая, Германии, Казахстана, Белоруссии, Великобритании... Это подтверждает живой интерес к нашей области, говорит о потенциале развития. Так что круг был достаточно широкий.

Саратовский экономический форум - отличная переговорная площадка для представителей бизнеса и власти

Через Саратов из Шанхая в Гамбург

- Центральной темой форума стало развитие транспортной инфраструктуры. Ей было посвящено пленарное заседание. Почему именно этот вопрос стал приоритетным? Какие проекты были рассмотрены?

- Открытие нового аэропорта послужило толчком для развития инвестиционной привлекательности региона, создало возможности предпринимателям налаживать контакты, бизнес. Мы обсуждали абсолютно все вопросы транспортной инфраструктуры: международный проект по строительству дороги Шанхай - Гамбург, более 600 километров которой пройдет по территории Саратовской области, строительство нового мостового перехода через Волгу, транспортную схему Саратова, развитие Саратовской агломерации. На форуме речь шла о тех инструментах, которые предоставляет государство в формате нацпроектов, а также институтов развития, в том числе банков, о развитии государственно-частного партнерства в этой сфере.

- Расскажите подробнее о международном проекте по строительству дороги Шанхай - Гамбург.

- Трасса Шанхай - Гамбург получила название «Меридиан». Ее протяженность составляет более восьми тысяч километров, 645 из них пройдут по Саратовской области. Длина российского отрезка составит более двух тысяч километров. Это позволит соединить Западную Европу и Китай. Дорога должна соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Проект масштабный, подготовка к нему длительная, сейчас происходит выкуп земельных участков под коридор трассы. По проектированию там будет мостовой переход через Волгу. Саратовская область была выбрана потому, что здесь проходят основные транспортные коридоры. Полагаем, новая трасса также будет способствовать развитию предпринимательской деятельности, привлечению инвестиций.

От бизнес-идеи к инвестпроекту

- Выставочная экспозиция форума заслуживает отдельного внимания. Какие проекты пользовались наибольшей популярностью?

- На выставке мы постарались представить максимальное количество разноплановых проектов. Планируются строительство завода по переработке конденсата газа, ввод второй очереди Центра малотоннажной химии, что позволит увеличить объемы производства, а также гостиничного комплекса, создание медицинского центра, строительство ветряных электростанций, что повлечет параллельно развитие других сфер.

- Еще один формат октябрьского экономического форума - «магазин инвестиционных проектов». В чем его суть?

- Это новшество. Общее количество инвестиционных проектов, представленных в «магазине», - шестнадцать. Представили те проекты, которые требуются, при этом нуждаются в финансировании: строительство аквапарка, транспортно-логистического центра, бизнес-отеля, апартаментов и другие. Мы со своей стороны предлагаем поиск инвесторов для их реализации. Заявок было много, долго их отбирали. Некоторые идеи пока не имеют бизнес-плана, четкой проработки источников финансирования, вариантов сбыта… Те проекты, которые посчитали жизнеспособными, будем прорабатывать. «Магазин инвестпроектов» дает возможность инициаторам проекта осуществить бизнес-идею.

Площадки разные важны

- На форуме работали различные дискуссионные площадки. Это и цифровизация, и поддержка малого и среднего бизнеса, и туризм, и экспорт... Расскажите подробнее о площадке «Точки роста МСП: новые подходы к развитию через национальный проект».

- Теме «Точки роста МСП» придали особое значение, потому что малый бизнес - самая мобильная часть экономики. Он быстро перестраивается в меняющихся условиях, при этом самый уязвимый и требует особого внимания и поддержки. Модератор, эксперт национальной премии «Бизнес Успех» общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Крылов в интересной, я бы даже сказала, игровой форме провел площадку, где участники могли в режиме онлайн задавать вопросы, в том числе экспертам, голосовать за понравившиеся решения. Среди участников обсуждения представители институтов развития бизнеса: Фонда развития моногородов - Максим Данькин, Фонда развития цифровой экономики - Юлия Алферова; представители федеральных общественных объединений предпринимателей, «Опора России» - Азат Газизов, «Деловой России» - Наталья Кириллова и многие другие.

- А что можно сказать о площадке «Цифровая трансформация региона: развитие и комфорт»?

- Для Саратовской области эта тема актуальна: наши специалисты в сфере информатизации давно славятся в России и за ее пределами. Квалификация работников, которые готовятся в наших вузах, высокая и востребованная. Неслучайно на территории области зарегистрированы и функционируют международные компании в сфере IT-технологий. Модератором площадки выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. В ее работе принял участие председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты Герман Клименко, директор Департамента государственного управления Минэкономразвития России Андрей Матвеенко. Обсуждалось, как можно использовать научно-технический потенциал региона для реализации планов. Речь шла о необходимости увеличения количества бюджетных мест в вузах, готовящих специалистов в сфере информатизации. Наша задача - сохранить молодежь, чтобы они получали достойную зарплату здесь, в Саратове, могли реализовать свой потенциал. Так что это тоже одна из задач, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На этой площадке мы наградили финалистов конкурса «Цифровой прорыв». Было принято много решений и подписано соглашений, в том числе с телекоммуникационными компаниями.

- Какие еще площадки можете отметить?

- «Предпринимательские вакансии». Это площадка «Опоры России». Ее суть заключается в том, чтобы инициировать, стимулировать муниципалитеты, чтобы они проанализировали, что можно предложить малому бизнесу, то есть каких проектов не хватает. Это может быть, к примеру, детский сад, пекарня, кинотеатр, оказание каких-то бытовых услуг. То есть муниципалитеты должны сформулировать, в чем именно состоят их потребности. А предпринимательские сообщества, в свою очередь, предлагают реализовать эти проекты. Муниципалитеты очень активно включились в работу. Будем продолжать эту работу, находить в муниципалитетах точки роста.

- На Втором Саратовском экономическом форуме впервые прошли инвестиционные дебаты. Кто принимал в них участие?

- Давно думали о таком проекте, чтобы в живом режиме обсудить проблемы и инициативы. Назвали дебаты «Бизнес и власть - полный контакт». В них участвовало порядка 200 человек. Это представители власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Все это проходило в игровой форме, участники были разбиты на команды. Они вместе должны были прийти к решению определенной задачи. Основные проблемы, обозначенные бизнес-сообществом, хотела бы озвучить. Например, очень размытые формулировки в федеральном законе об объектах культурного наследия. Это серьезный сдерживающий фактор для развития уже застроенных территорий. Есть определенные трудности с ограничением этажности, отсутствует понятие «воссоздание объекта». Попробуем детально в этом разобраться и подготовить инициативы на федеральный уровень. Еще одна проблема связана с развитием конкуренции. Небольшим производителям непросто зайти со своей продукцией в крупные сети и соблюдать все условия. Будем этой проблемой заниматься. Также поднимался вопрос благоустройства, в частности Саратова. Еще один интересный проект - разработка калькулятора административных процедур для реализации какого-либо проекта, который поможет понять, насколько проект подвержен рискам. Было озвучено предложение создать концепцию по поддержке местных производителей, попробовать наладить взаимодействие с рестораторами, чтобы создать связь между этими сообществами. Отдельно поднимался вопрос государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения максимально объективно подошло к этому проекту.

На форуме обсуждались самые актуальные вопросы, интересующие предпринимателей

Готовимся к третьему

- Если говорить о форуме в цифрах, то сколько соглашений было подписано, на какие суммы?

- Всего в рамках форума подписано около 30 соглашений. Двенадцать соглашений правительства Саратовской области с потенциальными инвесторами предусматривают сумму более 1,5 млрд рублей, создание около 600 рабочих мест. Подписан целый ряд проектов по цифровизации, заключены соглашения с телекоммуникационными компаниями…

Особо хочется отметить создание многофункционального центра обслуживания компании «Деловые линии» с образованием 400 новых рабочих мест. Благодаря реализации соглашения с ПАО «МегаФон» в области продолжится расширение зоны покрытия сетями 4G. Развитию телекоммуникационной инфраструктуры будет способствовать двухстороннее соглашение с АО «ЭР-Телеком Холдинг». Взаимодействие с ПАО «Вымпел-Коммуникации» направлено на развитие услуг с использованием цифровых платформ, услуг центров обработки данных.

Нашей целью является создание в Саратовской области центра обработки данных и развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

- Какой главный вывод можно сделать по итогам Второго Саратовского экономического форума «Движение только вперед!»? Мы движемся вперед?

- Определенно движемся. Самое главное, что у нас есть договоренности, и мы от них не отступим, реализуем. Это поможет улучшить предпринимательский климат. Второе - мы готовы к масштабным проектам. Третье - реализация крупных проектов дает толчок для развития малого предпринимательства.

- Что, по-вашему мнению, должно стать лейтмотивом следующего экономического форума?

- Тему пока трудно назвать. Нужно проанализировать результаты второго. Но в любом случае будут затронуты сферы инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства. Это однозначно. Считаю, что форум должен стать традиционным в нашем регионе. Сроки проведения следующего называть пока рано.