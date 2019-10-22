2019-10-22T14:01:56+03:00
Общество

Как пережить осень-2019 и не заболеть гриппом

Спойлер: лучше сразу идти к врачу
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фотограф: Светлана МаковееваФотограф: Светлана Маковеева
Изменить размер текста:

Осень — время не только для красивых фотосессий с золотыми листьями, объемных шарфов и тыквенного латте, но и пора простуд.

Холод на улице, отсутствие подачи тепла от ПАО «Т Плюс», лужи и промозглая погода — все это увеличивает шансы провести время с градусником в постели.

Осень— время прогулок и распространения вирусов Фото: Екатерина Семенова

Осень— время прогулок и распространения вирусовФото: Екатерина Семенова

Причины возниковения вирусов

Грипп – это острое вирусное заболевание, от которого страдают преимущественно органы дыхания. Стоит только поговорить с инфицированным человеком, как его бациллы могут оказаться на слизистой рта из носа, начинают распространяться и размножаться. Опасность заключается в том, что даже если внешние признаки гриппа у человека не выражены, он все равно представляет опасность. В редких случаях болезнь можно подхватить от свиней или птиц.

Покрасневшее горло, сопли, кашель — эти «безобидные» симптомы могут перейти в более серьезное заболевание, если перенести недомогание «на ногах».

Поэтому специалисты советуют отодвинуть даже самые важные проекты и дедлайны и непременно пойти к врачу.

Три «всадника апокалипсиса» этой осени

Чтобы вы были во всеоружии и грипп не испортил вашу осень, мы расскажем о трех наиболее опасных его осложнениях.

Кашель длится уже неделю, сопровождается желтой, зеленоватой или серой мокротой? Значит, есть подозрение на бронхит.

Горло не прекращает болеть, поднялась температура — эти симптомы могут предвещать пневмонию, воспаление легочной ткани. Болезнь вызывает не сам вирус, а бактерии, которые проникают в организм через слизистые. Самая тяжелая форма этого заболевания, геморрагическая пневномания, может даже привести к смерти.

Список очень серьезных заболеваний возглавляют менингит и энцефалит, поражающие головной мозг и его оболочки. В зону риска чаще всего попадают дети. Лечение проходит тяжело, с интенсивной терапией и несмотря на все усилия медиков, порой возможна смерть.

Что же делать?

Для того, чтобы не заболеть гриппом, специалисты рекомендуют сделать прививку, а также придерживаться здорового образа жизни. Вакцинация защитит именно от тех вирусов, которые потенциально опасны в этом сезоне.

В Саратовской области на 18 октября иммунизировалось более 20% населения. Всего от гриппа защитились свыше 517 тыс. человек, пятую часть от которых составляют дети.

Особенно важно уделить внимание защиты грудных детей, беременных, людей с хроническими болезнями. В зоне риска также медработники, учителя, студенты, работники сферы обслуживания и транспорта.

Фотограф: Роман Игнатьев

Фотограф: Роман Игнатьев

Для того, чтобы создать иммунитет после вакцины, организму потребуется от двух до трех недель. От укола лучше отказаться, если у вас острое лихорадочное состояние, всплеск хронического заболевания или вы не переносите яичный белок.

Среди жителей Саратовской области за прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, ОРВИ подхватили только 10 494 человека, что на 2,5% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Эпидемии в регионе не зарегистрировано, однако не стоит забывать соблюдать правила профилактики и ограничивать себя от общения с больными людьми, насколько бы важными для вас они не были.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал массовое ДТП в Саратове
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове пройдет фестиваль национальных искусств
Саратов накроет мглой: ожидается туман с видимостью 500 и менее метров
Пострадавшая в ДТП девушка из Балаково получила 100 тыс. рублей компенсации
Фермерам из Перелюба запретили опрыскивать поля химикатами из самолетов
Зинаида Самсонова призвала использовать передовые технологии для переработки отходов
Психиатра будут судить за взятки от родственников пациентов
Австрийский специалист рассказал об опыте переработке отходов в Вене
В Саратове молодой рецидивист украл инструменты из гаража
Панков: Задача председателя облдумы — объединить все фракции для решения проблем граждан
Работники Саратовского НПЗ в ходе интеллектуальной игры обсудили с детьми вопросы безопасности и экологии
Саратовским предприятиям выделят 9,5 млн рублей на реализацию инвестпроектов
В Ленинском районе задержана пьяная женщина на Chevrolet Lanos
Выбросы от завода в Горном не будут превышать объемы автомобильных выхлопов
Регоператор: Оставлять шины на площадках для ТКО нельзя
В Михайловском обсуждают переработку отходов на заводе в Горном
Саратовцам покажут оперу «Кармина Бурана»
В Татищевском районе зарегистрировали случай чумы свиней