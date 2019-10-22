Как пережить осень-2019 и не заболеть гриппом

Осень — время не только для красивых фотосессий с золотыми листьями, объемных шарфов и тыквенного латте, но и пора простуд.

Холод на улице, отсутствие подачи тепла от ПАО «Т Плюс», лужи и промозглая погода — все это увеличивает шансы провести время с градусником в постели.

Осень— время прогулок и распространения вирусовФото: Екатерина Семенова

Причины возниковения вирусов

Грипп – это острое вирусное заболевание, от которого страдают преимущественно органы дыхания. Стоит только поговорить с инфицированным человеком, как его бациллы могут оказаться на слизистой рта из носа, начинают распространяться и размножаться. Опасность заключается в том, что даже если внешние признаки гриппа у человека не выражены, он все равно представляет опасность. В редких случаях болезнь можно подхватить от свиней или птиц.

Покрасневшее горло, сопли, кашель — эти «безобидные» симптомы могут перейти в более серьезное заболевание, если перенести недомогание «на ногах».

Поэтому специалисты советуют отодвинуть даже самые важные проекты и дедлайны и непременно пойти к врачу.

Три «всадника апокалипсиса» этой осени

Чтобы вы были во всеоружии и грипп не испортил вашу осень, мы расскажем о трех наиболее опасных его осложнениях.

Кашель длится уже неделю, сопровождается желтой, зеленоватой или серой мокротой? Значит, есть подозрение на бронхит.

Горло не прекращает болеть, поднялась температура — эти симптомы могут предвещать пневмонию, воспаление легочной ткани. Болезнь вызывает не сам вирус, а бактерии, которые проникают в организм через слизистые. Самая тяжелая форма этого заболевания, геморрагическая пневномания, может даже привести к смерти.

Список очень серьезных заболеваний возглавляют менингит и энцефалит, поражающие головной мозг и его оболочки. В зону риска чаще всего попадают дети. Лечение проходит тяжело, с интенсивной терапией и несмотря на все усилия медиков, порой возможна смерть.

Что же делать?

Для того, чтобы не заболеть гриппом, специалисты рекомендуют сделать прививку, а также придерживаться здорового образа жизни. Вакцинация защитит именно от тех вирусов, которые потенциально опасны в этом сезоне.

В Саратовской области на 18 октября иммунизировалось более 20% населения. Всего от гриппа защитились свыше 517 тыс. человек, пятую часть от которых составляют дети.

Особенно важно уделить внимание защиты грудных детей, беременных, людей с хроническими болезнями. В зоне риска также медработники, учителя, студенты, работники сферы обслуживания и транспорта.

Фотограф: Роман Игнатьев

Для того, чтобы создать иммунитет после вакцины, организму потребуется от двух до трех недель. От укола лучше отказаться, если у вас острое лихорадочное состояние, всплеск хронического заболевания или вы не переносите яичный белок.

Среди жителей Саратовской области за прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, ОРВИ подхватили только 10 494 человека, что на 2,5% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Эпидемии в регионе не зарегистрировано, однако не стоит забывать соблюдать правила профилактики и ограничивать себя от общения с больными людьми, насколько бы важными для вас они не были.