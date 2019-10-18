Предприятие по переработке отходов — насущная экологическая потребность

Проблема утилизации отходов, как коммунальных, так и промышленных, остается одной из самых серьезных, в том числе в нашей области. В поселке Горный Краснопартизанского района планируется строительство завода по обработке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов I и II классов, вокруг которого ведется много споров. Эколог Юрий Бажуткин поделился с «КП» своим мнением о будущем производстве, а также о том, насколько оно необходимо и безопасно.

- В ближайшее время завод по переработке опасных отходов планируется открыть только в нашем регионе?

- Нет, завод в поселке Горный не единичный. До 2024 года в России планируется запустить несколько комплексов по обработке, обезвреживанию и утилизации опасных отходов I и II классов. Первые четыре комплекса будут созданы на базе предприятий, на которых ранее происходило уничтожение химического оружия.

- Для чего нам это нужно?

- Если государственное регулирование при обращении с коммунальными отходами уже существует, то при обращении с отходами I и II классов государственное регулирование отсутствует. Эти отходы накапливаются на промышленных площадках предприятий многие годы, в том числе из-за отсутствия технологии их переработки. Единой системы утилизации таких отходов в стране не существует. Каждое предприятие решает эту проблему самостоятельно, а зачастую не решает совсем. Сейчас остро стоит вопрос с утилизацией пальчиковых батареек, аккумуляторов, специализированной техники, ламп накаливания с ртутным наполнением. Батарейка весом 25 граммов загрязняет тяжелыми металлами до 20 кубических метров почвы и до 400 литров воды! Пункты сбора батареек и других опасных отходов не организуются по причине отсутствия мощностей по их переработке. На всю Россию есть только один такой завод — в Челябинске.

- То есть это может решить проблему со свалками?

- Абсолютно верно. В первую очередь — в Саратовской области, а затем, возможно, в соседних регионах тоже. У нас более 250 свалок, где отходы просто хранятся на открытом воздухе. Специалисты брали пробы почв вокруг них — результаты неутешительные. Показатели соответствуют отходам I и II классов. Все это уходит в грунтовые воды, ущерб экологии колоссальный. Вот о чем думать надо. Но эта проблема есть годами, и кроме экологов, ее никто не поднимает. Хотя такие свалки — большое зло. Так что предприятия по переработке таких отходов — это насущная экологическая потребность.

- И кто будет заниматься переработкой опасных отходов, в том числе у нас?

- Государство доверило создание инфраструктуры по обращению с отходами I и II классов «Росатому», потому что госкорпорация имеет большой опыт в данном вопросе. При этом у людей возникают ложные предположения, исходя из ее названия. На самом деле речи о приеме радиоактивных отходов не идет. Это совершенно другие отходы и технологии переработки. И, кстати, в этом вопросе наш российский опыт считается передовым.

- Но контроль над работой такого предприятия все равно нужен?

- Разумеется. Могу сказать, что сегодня нашей главной задачей является контроль со стороны государственных и общественных организаций за ходом производства и дальнейшей эксплуатации ФКП «Горный».

- Эти меры позволят снизить риски? Насколько производство на заводе окажется безопасным?

- У нас есть такой механизм — общественное обсуждение проектных материалов строительства ПТК, включая раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) до начала работ. Также в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» будет осуществлена государственная экологическая экспертиза проектной документации. Кроме того, общественные организации (объединения) могут воспользоваться законным правом и провести общественную экологическую экспертизу, которая проходит по инициативе граждан и общественных организаций, чьим основным направлением деятельности является охрана окружающей среды, до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. Эти меры, на мой взгляд, позволяют контролировать процесс в целом и делают его достаточно прозрачным.

- Быть может, население не проинформировано об этих мерах, отсюда и беспокойство?

- Возможно, изначально информации было не очень много, поэтому появлялось много домыслов. Но сегодня в поселке Горный работает общественная приемная

«РосРАО», куда люди могут обратиться с интересующими их вопросами. И обращаются, надо сказать. Также проводятся встречи с председателями общественных советов поселка Михайловский и Краснопартизанского района. В ходе общения и разъяснений взаимопонимание с жителями удается найти. При этом стоит помнить, что развитие высокотехнологичного производства в нашем регионе означает создание новых рабочих мест. В процессе строительства объекта будут привлечены специалисты широкого спектра. А повышение уровня локализации производства позволит загрузить заказами на материалы для оборудования малое и среднее предпринимательство.

- Российский опыт — не уникальный, предприятия по переработке отходов есть во многих странах мира. Как там к ним относятся?

- Буквально на днях в составе саратовской делегации побывал в Вене, ознакомился с австрийским опытом. У них, например, мусоросжигающий завод стоит посреди города, достопримечательность в некотором смысле. Когда строили, 40 лет назад, конечно, были споры. А сейчас даже гордятся таким предприятием. Возможно, у нас будет так же. Но хотелось бы пройти этот период семимильными шагами, не ждать, пока люди осознают, убедятся в безопасности.

- Как вы думаете, получится?

- Не стоит недооценивать наших земляков. Если общаться с жителями, предоставлять им всю информацию, выводы они сделают. Например, в Вене людям сразу гарантировали открытость ситуации на заводе. У них разработано мобильное приложение, любой желающий с телефона может в режиме реального времени узнать показатели мониторинга окружающей среды. Самое главное в этом — честность.

ВАЖНО

Радиоактивных отходов на заводах по переработке отходов I и II классов не будет. Если посмотреть классификационный каталог отходов I и II классов, там нет радиоактивных веществ. Они в принципе не могут там даже находиться. Для работы с радиоактивными веществами существуют предприятия, имеющие свою федеральную схему. Эта система работает уже более 20 лет и не требует нововведений и инноваций.

Что такое отходы I и II классов?

Продукция, потерявшая свои потребительские свойства, технологические остатки предприятий, побочные продукты химического и машиностроительного производства:

свинецсодержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);

ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть);

отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);

органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей).

СПРАВКА

На территории Краснопартизанского района Саратовской области производилось промышленное уничтожение запасов отравляющих веществ. Эти работы проводились с 19 декабря 2002 года по 23 декабря 2005 года.

Затем здесь же обезвреживались опасные отходы, образовавшиеся в результате выполнения основной задачи предприятия.

С 2017 года поставлена общероссийская задача поэтапно вовлечь объекты по уничтожению химического оружия в хозяйственный оборот, в том числе создав предприятия обезвреживания отходов I и II классов.

Бывшие объекты по уничтожению химоружия планируется перепрофилировать в производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов. Объект «Горный» в Саратовской области включен в этот федеральный проект. Перепрофилирование, как указано в документах, будет проводиться только в случае создания современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами. Таким образом, в регионе должно появиться наукоемкое высокотехнологичное производство.