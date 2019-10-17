Стрелюхин: Стоит задача приблизить стандарты жизни в Саратовской агломерации к европейскому уровню

Вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о Саратовской агломерации:

- При формировании пространственной политики, пространственного развития Саратовской области, именно создание агломерации, как центра притяжения инвестиций, развития общества, создания комфортных условий для проживания является главной задачей.

На самом деле она уже сложилась, ее центром является Саратов и Энгельс. В нее входят также Саратовский и Татищевский районы. На этой территории проживают около 1,2 млн человек, а это половина населения Саратовской области. Задача в рамках агломерации — приблизить стандарты проживания людей здесь к европейскому уровню.

Как этого достичь?

В рамках территориального развития Саратова и стратегии развития области до 2030 года эта задача стоит.

Агломерация представляет собой сосредоточие всех экономических усилий для развития центра. Саратов, Энгельс, Татищевский и Саратовский районы имеют общую систему коммуникаций — оптоволокно, единую инфраструктуру. И в рамках агломерации прикладываются усилия, чтобы она еще больше разрасталась, усиливалась, чтобы привлекать еще больше бизнеса. И дальше — делать жизнь в этой агломерации более комфортной.

В 2017 году подписано соглашение между этими муниципалитетами. В рамках первого экономического форума в 2018 году подписали соглашение с ООО «Гипродор» — государственным институтом развития архитектуры и строительства, который и взялся за эту работу. Для того, чтобы детализировать те задачи и вопросы, которые могут возникать у заказчика в рамках развития агломерации.

Мы видим, что все наши действия происходят именно в развитие ядра, центра региона.

В рамках развития агломерации идет речь о строительстве еще одного моста через Волгу, который будет гармонично замыкать кольцо вокруг Саратова и Энгельса в рамках Южного обхода. У нас есть так называемый новый, северный мост — у Пристанного, есть старый саратовский мост, а это южный. Вопрос чрезвычайно сложный, надеемся, что в 2020 году войдем в проектирование. Оценка государственных инвестиций в его строительство — порядка 70 млрд рублей. Но это необходимо делать и делать именно в развитии агломерации.

Сегодня вместе с областным центром мы рассматриваем вопросы замены подвижного состава, как электротранспорта, так и автобусного. Это необходимо, чтобы упорядочить движение, чтобы разгрузить наши основные улицы. Изучаем маршрутизацию, пассажиропоток, устранение дублирующих маршрутов. Это тоже все интересы агломерации, вопросы, связанные с развитием нашего ядра области.

Концентрация усилий, средств в одном центре само по себе создает предпосылки для развития и роста инвестиций. Мы видим сегодня человеческую и транспортную миграцию Энгельс — Саратов и обратно. От этого никуда не деться, это все привлекает бизнес, который создает рабочие места, обеспечивает серьезные зарплаты. Буквально на днях мы обсуждали эти вопросы с заместителем руководителя налоговой службы РФ.

Есть вопросы, но мы идем по пути мирового развития, поскольку видим, что именно в таких городских агломерациях наиболее интенсивно развивается и бизнес, и инфраструктура, и создаются более комфортные условия для проживания людей.