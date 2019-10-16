В ходе II Саратовского экономического форума подписано более 30 важных соглашений

Компания «ФосАгро» приняла активное участие во втором Саратовском экономическом форуме, который прошёл с 10 по 11 октября. Участниками форума стали более тысячи представителей из российских регионов и 8 стран мира. На его площадках обсуждались такие темы, как развитие транспортной инфраструктуры, цифровой среды, поддержка малого и среднего бизнеса. Итоги мероприятия были высоко оценены руководством области. Как отметил губернатор Валерий Радаев, за два дня подписано порядка 30 соглашений в таких ключевых отраслях, как АПК, логистика, здравоохранение, высокие технологии и промышленность.

- В числе важнейших проектов, реализация которых начнется в ближайшее время, - строительство зерновых хабов в Хвалынском, Аткарском и Петровском районах. Возведение производственного комплекса по переработке газового конденсата. Создание рекреационного оздоровительного комплекса в Саратове. Суммарный вклад в экономику региона - более 1,5 млрд рублей инвестиций и почти 600 рабочих мест. «Для региона, для каждой территории это серьезный задел на будущее», - считает глава региона.

Компания «ФосАгро» - один из крупнейших мировых производителей удобрений, выступила в роли генерального спонсора форума. В Саратовской области компанию представляет Балаковский филиал АО «Апатит»

- Очень рад видеть на площадке второго экономического форума в Саратове балаковский филиал АО «Апатит». С каждым годом сотрудничество администрации района с предприятием расширяется, охватывает все большее число сфер. Компания социально ответственная, много средств вкладывает в развитие соцсферы района. «Мы возвращаемся к той хорошей практике, когда коммерческое предприятие часть своей прибыли целенаправленно тратит на развитие города», - считает замглавы администрации Балаковского района Александр Балуков.

Директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Шибнев считает социально ориентированную политику бизнеса верной и закономерной.

Директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Шибнев считает социально ориентированную политику бизнеса верной и закономерной

- Компания «ФосАгро» вкладывает средства, в том числе, в социальные, образовательные, культурные проекты, здравоохранение. «Все это и многое другое помогает создавать комфортную среду для жизни людей и, соответственно, для развития компании», - говорит Андрей Шибнев.

- «Нашей компании импонирует слоган Второго Саратовского экономического форума - «Движение только вперед», - поделился заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по связям с государственными органами Валерий Фёдоров, - «Он соответствует философии «ФосАгро».

Мы ставим задачи и делаем все для их выполнения. 10 октября компании «ФосАгро» исполнилось 18 лет. Компания не стоит на месте, мы думаем о будущем, зарабатывая, вкладываем средства в модернизацию и расширение производства. На недавней встрече с инвесторами в Лондоне руководство «ФосАгро» объявило о начале реализации стратегической программы развития компании до 2025 года, и о решении инвестировать в расширение производственным мощностей почти три миллиарда долларов. Балаковская площадка так же не останется без внимания. В ближайшие годы её ждут вложения более 17 миллиардов рублей. Это означает развитие производственных мощностей и солидные налоговые отчисления в региональный бюджет», сообщил журналистам Валерий Фёдоров.

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по связям с государственными органами Валерий Фёдоров

Необходимо отметить, что компания «ФосАгро» и на сегодняшний день является одним из самых серьёзных налогоплательщиков в Саратовской области. В этом году в консолидированный бюджет области от производителя витаминов роста поступит порядка 750 миллионов рублей.

На Экономическом форуме в Саратове представители «ФосАгро» рассказали о достижениях компании и представили свой перспективный инвестиционный проект. Одним из итогов участия компании «ФосАгро» в Саратовской экономической форуме стало подписание соглашения с министерством сельского хозяйства, Саратовским государственным аграрным университетом имени Н.И.Вавилова и НИИ сельского хозяйства Юго-Востока о сотрудничестве в сфере внедрения в отрасль интенсивных технологий. На протяжении ряда лет ключевым приоритетом «ФосАгро» остается российский рынок. Сегодня каждая третья тонна удобрений, внесенная на отечественные поля, произведена «ФосАгро». Кроме того, витамины роста востребованы и поставляются более чем в 100 стран мира.