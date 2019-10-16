Самозанятость для тех, кто ценит простоту и удобство

В России очень много людей хотели бы работать на себя, чтобы не зависеть от прихотей начальства. Кроме того, это еще и отличная возможность реализовать себя, свой творческий и предпринимательский потенциал, занимаясь тем, что действительно нравится, получая при этом доход.

Однако некоторых отпугивает необходимость регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому с 2019 года в России начат пилотный проект для самозанятых граждан. Он уже действует в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях.

В прошлом материале мы выяснили, какие преимущества получает гражданин, который начал работу по программе самозанятости. Во-первых, это полная легализация, следовательно, человеку не придется переживать, что его могут «поймать» и оштрафовать. Также он имеет право получить справку о доходах, которая необходима во многих государственных инстанциях. Во-вторых, налоги минимизированы. Напомним, это 6% для самозанятых, работающих с юридическими лицами, а также налоговый вычет в размере 2% до 10 тыс. рублей; и 4% для тех, кто работает с физлицами, а также налоговый вычет 1% до 10 тыс. рублей.

Согласитесь, оптимальные условия для граждан, которые умеют работать и хотят честно зарабатывать.

Но чем же отличается самозанятость от создания ИП? Самое главное и очень существенное — минимумом бюрократизма при регистрации и уплате налогов.

Самозанятые не предоставляют в налоговые органы отчетность. Наверняка каждый, кто сталкивался в жизни с необходимостью сдачи отчетов, знает, как порой непросто бывает разобраться в тонкостях налогообложения. В данном случае огромный пласт проблем просто исчезает.

Больше нет очередей в налоговой и груды документовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итак, допустим решение принято. Теперь нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Гражданин может выбрать наиболее удобный для него регион для регистрации, например, Татарстан, если даже ведет деятельность не только там.

При этом закон не запрещает совмещать официальную деятельность по трудовому договору и самозанятость.

- В Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» планируется отнести самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и ввести понятие самозанятых граждан как физических лиц, осуществляющих основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору, — сообщила Юлия Жижерина, консультант Русской Школы Управления по трудовому праву.

Таким образом, совмещение самозанятости и работы по найму будет возможно в свободное время от работы по найму.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого очень просто. Для этого достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на iOS или Android. Далее нужно отсканировать паспорт и сделать собственное фото, так называемое селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру.

Кроме приложения можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. Но для максимального удобства можно посетить сайт автономной некоммерческой организации «Центр поддержки самозанятых» (tvoedelo.pro) Республики Татарстан. Здесь созданы условия для бесплатных информационно-консультационных и образовательных услуг по разъяснению условий и порядка применения нового налогового режима. Здесь же можно скачать специальное приложение «Мой налог».

При этом в любое время можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин нет.

Все, можно приступать к работе. О налогах система уже позаботилась, самому считать ничего не придется, поэтому риск ошибки сведен к нулю. Мобильное приложение сформирует чек для товаров или услуг, доход с которых получил самозанятый. После он сможет отправить этот чек клиенту, а налоговый сервис учтет выплаты по нему. К 12-му числу следующего месяца в приложении появится сумма налога, которую нужно оплатить до 25-го числа.

Зарегистрироваться в программе самозанятости очень простоФото: Екатерина Семенова

Предприниматель, который ничего не заработал за месяц, не обязан платить налог. Оплатить сумму налога можно онлайн или наличными, в рублях или иностранной валюте. В последнем случае нужно пересчитать доход в рубли по текущему курсу ЦБ. Налогом также облагаются заказы для иностранных компаний.

Одним из первых в Республике Татарстан, кто воспользовался преимуществами программы самозанятости стал Айдар Сулейманов, Заслуженный певец РТ.

- Я зарегистрировался в качестве самозанятого в январе 2019 года. Скачал приложение «Мой налог» и оказалось, что действительно очень удобно — регистрация заняла не более 15 минут, а бонусом начисляется 10 тыс. рублей на налоговый счет, с которого потом списываются платежи. Теперь все вообще происходит быстрее: оформляются договоры, поступают гонорары. А для оплаты налогов мне нужно лишь предоставить чек, а 25 числа приложение само формирует налоговый отчет. Я сразу оплачиваю сумму, буквально в два клика. Тем более, что сумма небольшая — до 6%. Так что я ничуть не жалею, что работаю по программе самозанятости, — рассказал Айдар Сулейманов.

Айдар Сулейманов оценил преимущества программы самозанятости одним из первых. Фото с сайта tatar-inform.ru

Узнать подробнее о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятых, жители Саратова могут на официальном сайте центра поддержки самозанятых: tvoedelo.pro.