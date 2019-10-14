Территория саратовского автовокзала может увеличиться вдвое

Сегодня, 14 октября, состоялось выездное заседание общественного совета при Минтрансе Саратовской области.

Борис Кайданов, начальник управления транспортной безопасности и организации транспортного обслуживания населения ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», председатель общественного совета при Минтрансе региона, рассказал о планах реконструкции автовокзала.

- Выполнение задач начнется не завтра, но мы имеем это дело в проектах, эскизах, — обозначил он.

Общественников пригласили на обсуждение благоустройства Привокзальной площадиФото: Дарья Вострикова

По его словам, это стало возможным при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева, а также при участии РЖД и ПривЖД.

Общественник посетовал на частных перевозчиков, которые «растащили по углам пассажиров» и «гоняют по 30 автобусов в день из Красного Кута». Зачем это нужно, почему перевозчики не соблюдают правила безопасности и требования к подвижному составу — ответов на эти вопросы Борис Кайданов не получил.

Борис КайдановФото: Дарья Вострикова

Конкретно о вариантах рассказал генеральный директор ОАО «Саратовский автовокзал» Кирилл Лаврентьев.

Он начал свою речь с воспоминаний о проекте реконструкции железнодорожного и автовокзала, их объединения, возведения гостиницы и заметил, что «имеем то, что имеем».

Так, сейчас площадь автовокзала составляет более 10 тыс. кв. м, пассажиропоток в год — 2,5 млн человек.

Кирилл ЛаврентьевФото: Дарья Вострикова

Первый вариант представляется Общественному совету менее затратным и более перспективным — перевод участков на улице Емлютина с непригодными для жилья домами общей площадью 5 тыс. кв. м в собственность области. При этом будет реконструироваться улица Емлютина. Предварительная стоимость проекта — порядка 40 млн рублей.

Второе решение — расширение автовокзала с парковкой для провожающих и встречающих на месте, занятом сейчас строениями комбината питания. Территория автовокзала может вырасти почти в два раза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737679" frameborder="0"></iframe> В Саратове представили проекты благоустройства территории автовокзала.

- При реализации проекта вокзал может с лихвой, большим запасом организовать достойные условия для перевозок, — отметил Кирилл Лаврентьев.