«Пятёрочка» открыла в Саратове магазин в новом дизайне

На улице Вольская, 21/27 покупателей встречает магазин с элементами нового дизайна.

Первое, что бросается в глаза – это изменения в оформлении. В торговом зале стало заметно более стильно и современно. Кроме того, стало ощутимо проще ориентироваться в зале благодаря более удобной навигации. Она минималистична, но очень понятная. Указатели категорий товаров выполняют главную задачу - информируют.

Этому же способствует точечное освещение, направленное на стеллажи с товаром. Заметнее выделяется ценник, сам товар лучше виден во всех деталях, это снова помогает в выборе покупателю.

Оборудование под овощи и фрукты также стало более современным: это трёхсекционные стеллажи, которые дают удобный к ним доступ при хорошем направленном освещении. Сразу несколько покупателей могут быть рядом с фруктами и овощами и всем будет удобно выбирать их.

- В новом магазине стало более уютно, но цены остались такими же доступными. Местные производители в сети «Пятёрочка» представлены на уровне около 25% ассортимента, это довольно много, - рассказал директор регионального кластера «Пятёрочки» Дмитрий Жадан.

При этом он отметил, что на 630 кв. метров торгового зала размещено больше стеллажей, холодильного оборудования и представлено больше ассортимента товаров Причём он максимально адаптирован под местные предпочтения: это товары тех производителей, которые здесь традиционно пользуются спросом.

- В новом магазине стало больше производителей из Саратовской области. К примеру, производители хлебобулочных изделий в нашем магазине все на 100% местные, - продолжает Дмитрий.

Важным нововведением стал акцент на такие категории, как свежие продукты и ready-to-eat, что отвечает современным потребностям покупателей. В том числе в новом магазине прямо в торговом зале появилась собственная пекарня.

В Саратовской области на текущий момент работают 246 магазинов сети «Пятерочка», до конца 2019 года планируется открыть еще 20. Всего в региональной сети работают свыше 2,6 тыс. человек – это один из крупнейших работодателей Саратовской области. Дополнительных новых работников привлекли, в том числе, за счет нового формата магазина.

- Мы сами выпекаем около 20 позиций изделий «кондитерки» и хлеба, сроки годности ультракороткие – до 72 часов. Поэтому для осуществления максимально быстрого и питательного перекуса здесь всё есть. Также у нас здесь есть охлажденные готовые блюда, которые достаточно только разогреть, и другой ассортимент, который успешно может наполнить корзину офисного работника или студента, - отметил Дмитрий Жадан.

Саратовские студенты одними из первых оценили все достоинства новой «Пятёрочки»: совсем рядом находится один из самых больших корпусов Саратовского аграрного университета, а чуть дальше – корпуса Академии права.

В Саратовской области на текущий момент работают 246 магазинов сети «Пятёрочка», до конца 2019 года планируется открыть еще 20. Всего в торговой сети в регионе работают свыше 2,6 тыс. человек – это один из крупнейших работодателей Саратовской области.