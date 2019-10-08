Саратов в биографии известных людей

Все мы знаем о том, кто из наших современников имеет точки соприкосновения с Саратовом. Олег Табаков, Роман Абрамович, певица Валерия и многие другие прославили малую родину. Но стоит перелистнуть страницы истории назад, и мы сможем найти еще больше интересных фамилий, связанных с нашим городом.

Некогда по этим улицам гулял Н. Г. Чернышевский, В декабре 1911 года впервые приезжает в Саратов Булгаков, а всего он навестит Саратов семь раз, в 1913 году Саратов посетил Владимир Маяковский.

В 1918 году в Саратове действовал сам Нестор Махно. Его сторонники в мае 1918 года использовали гостиницу «Россия» как штаб. При попытке большевиков арестовать их, Махно с товарищами сами повязали чекистских комиссаров и подняли восстание в гарнизоне, едва не свергнув большевистскую власть.

Василий Иванович Чапаев с 1913 года жил в Балакове. Его ординарец Петр Исаев (Петька) и жена последнего Анна Голдырева (Анка-пулеметчица) обрели всенародную славу после выхода в свет фильма Сергея Эйзенштейна «Чапаев». Про Чапаева известно много, а вот про реального «Петьку» мало кто знает. Такой человек действительно был, уроженец села Корнеево Краснопартизанского района Саратовской области Петр Семенович Исаев. Он служил ординарцем у Чапаева, впоследствии командовал батальоном в 25-й Чапаевской дивизии. Существует несколько версий его гибели. Его внук рассказывал, что он погиб вместе с Чапаевым и вместе с ним был похоронен в безымянной могиле. По другой версии, Петьки не было рядом с командиром в тот день (он выполнял другое задание), и он застрелился, не вынеся известия о гибели друга. Также говорят, что он покончил с собой через месяц после боя, не найдя тела погибшего командира, или через год, на поминках по Чапаеву. Известна его могила в селе Кундравы Чебаркульского района Челябинской области, на которой недавно силами сельчан был поставлен мраморный обелиск. По совпадению киношный «Чапай» — Борис Бабочкин — тоже из Саратова.

В годы Великой Отечественной в легенды вошел подвиг политрука Василия Георгиевича Клочкова, уроженца села Синодское под Саратовом. Во главе 28 героев-панфиловцев он принял бой с немецкими танками у разъезда Дубосеково под Волоколамском. Слова Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» — стали крылатыми. Во время боя Василий Клочков погиб, бросившись под вражеский танк со связкой гранат. В июле 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В нашем городе родился Николай Николаевич Семенов основатель химической физики, единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии.

Шнитке, Степан Разин, Алексей Толстой — эти и многие другие личности так или иначе связаны с Саратовом.

Наш город нельзя назвать идеальным, но люди, родившиеся в нем прославляют город своими делами. Как говорил Олег Табаков «Чтобы покорить Москву, нужно иметь либо большие деньги, либо быть из Саратова».