Экономический форум совсем близко

10-11 октября в историческом парке пройдет Второй Саратовский экономический форум. О его программе, основных площадках, гостях и самых интересных моментах журналистам рассказали организаторы — региональный министр экономического развития Юлия Швакова и президент Торгово-промышленной палаты области Алексей Антонов.

Бизнес и власть

10 октября с 10 утра в фойе исторического музея начнется работа выставочной зоны, а открытие форума запланировано на 11 часов. Пленарное заседание посвящено развитию транспортной инфраструктуры, а именно транзитному потенциалу области, привлечению в регион инфраструктурных проектов, реализации различных инициатив.

- Основная повестка форума — обсуждение национальных проектов, инициированных Президентом РФ, тех мер государственной поддержки, которые предлагаются сегодня бизнесу, нашим инвесторам. Целью же, безусловно, является привлечение инвесторов и заключение инвестиционных соглашений, — рассказала Юлия Швакова. — Старались максимально учесть те недостатки, которые отметили в прошлый раз, и исправить их в работе второго форума. Организовано девять площадок.

В первый день будет работать площадка, посвященная цифровизации. Ее название — «Цифровая трансформация региона: развитие и комфорт». В работе этой площадки примут участие представители министерства экономического развития Российской Федерации, минком связи, представители ведущих IT-организаций, компаний связи. Поскольку одна из целей форума — реализация кадрового потенциала. К слову, не все знают, что команда из Саратова «Digital Hope» победила во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв», разработав мобильное приложение для проведения Всероссийской переписи населения, обойдя команду из Санкт-Петербурга.

На другой площадке, «Точки роста МСП», через национальный проект будут рассматриваться новые подходы к развитию предпринимательства.

На третьей площадке, «Реальный сектор», будут присутствовать представители промышленных организаций.

Во второй день форума будет проведена панельная дискуссия «Экспертные возможности для малого и среднего бизнеса». В ней планируется участие международного сообщества. На форум приезжают делегации из 11 стран: Китая, Кореи, Испании, Турции, Германии, Люксембурга, Ирана, Казахстана и других государств. Они подтвердили свое участие в саратовском форуме.

- Основная задача на этом этапе — организация внешнеэкономических связей с этими странами, — продолжила региональный министр экономического развития. — Планируется площадка по предпринимательским вакансиям: она предполагает вовлечение всех муниципалитетов, определение ими своеобразных точек роста так называемых предпринимательских вакансий, в которых чувствуется необходимость. Одна из самых интересных площадок — это первые инвестиционные публичные дебаты «Бизнес и власть», которые проведет федеральный эксперт.

Юлия Швакова

Работа этой площадки организована в формате деловой игры, что должно помочь выработать меры по снижению административных барьеров, выявлению проблем, сдерживающих развитие бизнеса в Саратовской области. Будут сформированы команды бизнеса, власти, СМИ.

На других площадках будут обсуждаться вопросы развития туризма, экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Также при Торгово-промышленной палате состоится открытие отделения Международного коммерческого арбитражного суда. Планируется, что по итогам форума будет заключено более сорока соглашений.

- Совместно определили концепцию форума, — объяснил Алексей Антонов. — Это создание инфраструктуры, базы для развития бизнеса в Саратовском регионе. Учли недовольство малого и среднего бизнеса после первого форума, поэтому создано достаточно площадок, где предприниматели смогут себя проявить. Форум условно разделили на две части: там, где будет проходить подписание соглашений, и где пройдут пленарные и панельные дискуссии.

Алексей Антонов

Для СМИ организован пресс-клуб, это еще одна площадка форума, на которой речь пойдет о влиянии средств массовой информации на развитие предприятий.

На форуме будет уделено особое внимание реализации в области таких национальных проектов, как «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

О сое и районах замолвили слово

Организаторам поступило немало вопросов от журналистов.

- Как к работе форума будут привлечены муниципалитеты области?

- Во второй день будет работать площадка, которая называется «Предпринимательские вакансии», — ответила Юлия Швакова. — Предварительная работа с муниципалитетами ведется в течение года. Каждый муниципалитет должен определить, какого именно малого бизнеса не хватает в районе, сформировать свои предложения, включающие меры по содействию организации этого бизнеса. И, соответственно, со стороны предпринимательского сообщества подыскиваются предприниматели, которые готовы реализовать эти инициативы. Результатом будет, мы надеемся, заключение как минимум семи соглашений с муниципалитетами по реализации предпринимательских инициатив.

Интересовали представителей СМИ и результаты первого экономического форума.

- В прошлом году заключили порядка двадцати соглашений, многие из них уже полностью реализованы, — рассказала министр.

Так, было заключено соглашение с крупной телекоммуникационной компанией, которое позволило обеспечить районы области связью 4G. В этом году сотрудничество в данной сфере будет продолжено.

- Все соглашения, которые подписаны на первом форуме, находятся на постоянном контроле, — добавил Алексей Антонов. — Что касается работы с иранской Торгово-промышленной палатой, то сотрудничество налажено, приезд представителей из Ирана планируется. Еще активно обсуждаем создание конгресс-бюро, которое будет заниматься местными и зарубежными выставками... Как правило, любой экономический форум — это показатель возможностей региона, индикатор того, насколько проводимые мероприятия интересны предпринимателям-инвесторам, бизнесу. Само существование такой презентации региона имеет право на жизнь и доказывает свою экономическую целесообразность.

На площадках СЭФ обсуждается развитие экономики региона, от крупных промышленных предприятий до аграрной сферыФото: Олег ЗОЛОТО

Не удержались журналисты и от финансового вопроса:

- Во сколько бюджету обошелся форум?

- Форум проводится на спонсорские средства крупного бизнеса, предприниматели заинтересованы в его организации, — ответил президент Торгово-промышленной палаты. — Что касается стоимости, то она выросла по сравнению с первым форумом на 30-40%.

- Кто ожидается из вип-персон?

- Приглашен федеральный министр экономического развития, есть подтверждение от руководителей департаментов, Министерства промышленности и торговли. Кроме того, планируется участие министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, бывшего советника президента по IT-технологиям Германа Клименко, руководителя Международного коммерческого арбитражного суда, — ответил Алексей Васильевич.

Журналисты поинтересовались, планируется ли заключение соглашения с Китаем по экспорту сои, когда в Саратове появится скоростной трамвай, кто инициирует крупные инвестиционные проекты...

Подробности — на форуме. Как говорится, милости просим.