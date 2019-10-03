Александра Сызранцева: Надеемся на поддержку Совета Федерации

В Совете Федерации прошли Дни Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев в рамках мероприятия выступил с докладом по теме социально-экономического развития области. Он отметил, что Саратовская область активно включилась в реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы. Регион участвует во всех нацпроектах. Финансирование из федерального бюджета на 2019 год превышает 33 млрд рублей, в шестилетней перспективе — более 170 млрд рублей.

- Хочу подчеркнуть, что последние семь лет мы не сидели сложа руки. Благодаря положительной динамике в экономике нам удалось в 1,5 раза увеличить налоговые и неналоговые доходы (с 55 млрд рублей до 84,4 млрд рублей). В то же время опережающими темпами росли перечисления в федеральный бюджет (с 25,7 млрд рублей до 101,9 млрд рублей), рост в четыре раза, — сказал губернатор. — Параллельно мы серьезно работали над оздоровлением бюджета. Оптимизация расходов дала эффект в 20 млрд рублей. Однако за это время области были переданы дополнительные полномочия на 25,6 млрд рублей без финансового подкрепления.

Председатель СФ Валентина Матвиенко поблагодарила руководство региона за серьезную подготовку к проведению Дней Саратовской области в Совете Федерации. Спикер СФ отметила, что все предложения, прозвучавшие в выступлении Валерия Радаева, необходимо рассмотреть, они характерны для большинства субъектов Федерации. Также Валентина Матвиенко подчеркнула, что у региона большие перспективы в развитии всех отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства.

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство региона за серьезную подготовку к проведению Дней Саратовской области

Александра Сызранцева, депутат Саратовской городской думы пятого созыва, директор ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» прокомментировала итоги Дней Саратовской области в СФ РФ.

- 23-25 сентября 2019 года — Дни Саратовского региона, прошедшие в Совете Федерации, — это хороший метод работы с субъектами Федерации, которых на сегодняшний день в России восемьдесят пять. Состоявшийся в Совете Федерации диалог — не номинальное событие. Губернатор Валерий Радаев выступил перед сенаторами и спикером верхней палаты нашего Федерального Собрания Валентиной Матвиенко, рассказал об успехах и, разумеется, о задачах, которые стоят перед областью, которые нам необходимо решить. Не секрет, что у регионов возможности достаточно ограничены, преодолеть некоторые проблемы реально только при поддержке федерального центра. Прошедшее мероприятие — хороший шанс заручиться такой поддержкой.

Судя по словам Валентины Матвиенко по итогам выступления Валерия Радаева, по тому, что она поблагодарила главу нашего региона за серьезную подготовку к проведению Дней Саратовской области в СФ РФ и содержательный доклад, на федеральном уровне нас услышали.

Валерий Радаев выступил с докладом перед сенаторами

Некоторые из поднятых вопросов, например отношения федерального и областного бюджетов, областного и городских — камень преткновения во все времена. Валерий Радаев привел в качестве примера, что за последние семь лет Саратовская область стала зарабатывать почти на 30 млрд рублей в год больше. И в федеральный бюджет за это же время стала перечислять на 76 млрд рублей больше. Регион экономит, снижает собственные расходы на 20 млрд рублей. То есть развитие в таких условиях в значительной мере затрудняется, и Валерий Радаев поставил такие вопросы в Совете Федерации. Радует, что Валентина Матвиенко его услышала, пообещала, что все предложения, прозвучавшие в выступлении, будут рассмотрены. Более того, по ее словам, проблемы, о которых шла речь, характерны для большинства субъектов Федерации.

Справедливо было сказано про сельское хозяйство, ведь наш регион традиционно считается аграрным. Это направление тоже активно развивается, и здесь многое меняется. В силу специфики своей работы ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» много взаимодействует с сельхозпредприятиями, поэтому я могу непосредственно наблюдать, что в этой сфере происходит. Хочу сказать, что перемены положительные. И наша лаборатория старается им соответствовать — закупаем современное оборудование, следим за тем, чтобы специалисты вовремя повышали свою квалификацию, внедряем современные методы проведения исследований, расширяем область на новые показатели безопасности и качества. Цель и задача — стоять на страже ветеринарной и фитосанитарной безопасности жителей. Все это также проходит при федеральной поддержке — большой объем средств поступает по линии Россельхознадзора.

Деятельность нашей лаборатории осуществляется в атмосфере открытости и направлена на содействие развитию аграрного производства, перерабатывающей промышленности и продвижению продукции Саратовского региона на внутреннем и внешнем рынках.

Важное направление деятельности нашей лаборатории — подтверждение качества зерна и безопасности продуктов их переработки, которые должны обладать высокими потребительскими свойствами. При проведении оценки качества зерна нового урожая 2019 года можно с уверенностью сказать, что зерно, выращенное в Саратовской области, высокого качества.

Александра Сызранцева отметила высокое качество зерна, выращенного в Саратовской области

Я, депутат городской думы, и все жители Саратовской области, как и глава региона, также надеемся на поддержку Совета Федерации в обозначенных вопросах. Сегодня руководством области и города многое делается для того, чтобы жизнь саратовцев стала комфортнее. Но не все, к сожалению, можно решить только нашими силами. Масштаб некоторых задач действительно требует внимания на федеральном уровне, — отметила Александра Сызранцева.