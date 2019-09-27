Саратовцам рассказали о ситуации на заводе «Торэкс»

На канале «Саратов 24» вечером 26 сентября вышла в эфир программа «Открытая позиция», посвященная заводу «Торэкс».

- За 20 лет в компании поменялось многое, но неизменным остался девиз: «Двери, которые защитят». Но с недавних пор приходится защищать само предприятие, - отметил ведущий Павел Фитилев.

От кого и от чего надо защищать «Торэкс» зрителям рассказал юрист, представляющий интересы предприятия, Михаил Панкратов.

- Уже четыре года «Торэкс» держится «в блокаде». И держит его «в блокаде» определенная часть людей. Это, в основном юристы. И люди, которые стоят за этими юристами. Цель их, во-первых, незаконно получить полмиллиарда рублей от «Торэкс», во-вторых, обогатиться. И третья, самая страшная задача — это поставить на грань банкротства завод «Торэкс». К сожалению, данную группу лиц юристов поддержвает определенная часть людей, которые в силу своих должностныхобязанностей должны пожддерживать не этих юристов, а тех, кто на законных основаниях приобрел долю в Уставном капитале в «Торэксе». Я имею в виду Иванова Сергей Викотровича, который должен иметь 9%, я имею в виду Кузнецова Валерия Васильевича, который имеет 9% доли в Уставном капитале. А не 1%, как им записал Мухидинов при составлении документов. Этот момент является, в принципе, ключевым для уголовного дела. — считает Михаил Панкратов.

Поделились своими переживаниями по данному поводу и работники компании, которые вспоминают, какой непростой путь был пройден с момента основания фирмы, и сколько сил и средств было вложено в то, что сейчас стало одним из крупных предприятий Саратовской области, продукцию которого знают далеко за пределами региона.

Значимость предприятия отметил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов:

- Завод является на сегодняшний день самым крупным производителем металлических дверей в России, здесь производится свыше двух тыс. дверей в сутки. Организовано более трех тыс. салонов, работает свыше тыс. сотрудников. По итогам прошлого года «Торэкс» признан значительным налогоплательщиком региона, который обеспечивает работникам достойные зарплаты.

С позицией регионального министра промышленности согласились Лада Мокроусова, глава администрации Ленинского района, Ольга Сынкина, директор ДК «Россия», депутат Саратовской областной думы и другие. Они отметили не только экономическую значимость компании для города, но и ее активную социальную деятельность, которая помогает улучшить условия жизни тем, кто не имеет для этого собственных возможностей.

Уже в конце разговора адвокат «Торэкса» напомнил ведущему и аудитории о возбуждении против бывшего учредителя компании уголовного дела по факту мошенничества, суть которого заключается в фальсификации документов и присвоении долей, которые принадлежат другим акционерам. Пакратов сообщил, что дело на данный момент находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения.

- На данном этапе это победа, — считает Панкратов.

Он также считает, что прогноз оптимистичный, но, тем не менее, разделяет с сотрудниками предприятия их тревогу за будущее компании, а, значит, и всех, кто в ней работает.

- Надеемся, что прокуратура Саратовской области изучит уголовное дело, подпишет обвинительное заключение и дело передадут в суд, — заявил адвокат «Торэкса», подытоживая разговор.