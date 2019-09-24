2019-09-24T14:55:35+03:00
Общество

Бабье лето придет в Саратов в начале октября

На протяжении недели холода будут отступать
Дарья Вострикова
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Саратовцев ждет тепло в октябреСаратовцев ждет тепло в октябреФото: Екатерина Семенова
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Внезапные холода вынудили саратовцев доставать раньше времени из шкафов теплые куртки и ботинки, однако такая погода долго не продержится.

В региональном Гидрометцентре рассказали корреспонденту «КП-Саратов» о том, что ждет жителей города и области в ближайшее время.

Пока что столбик термометра опустился ниже многолетней средней климатической нормы на 4–6 градусов. Обычно в последней декаде сентября среднесуточная температура составляет 10,5–13 градусов.

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Если сравнить статистику, то можно заметить, что за последние семь лет такого холодного сентября не было. С 2012 по 2014 годы и в 2017-м столбик термометра колебался на отметках 15–20 градусов. Самым холодным стал сентябрь 2016 года — температура понизилась до 12–14 градусов. Изнывать от жары горожанам приходилось в 2015 году, когда было зарегистрировано 28-29 градусов, и в 2018-м — с температурой днем до 25 градусов.

В этот раз холод и дожди пришли в Саратовскую область уже в воскресенье 22 сентября.

Так, в Базарном Карабулаке днем зафиксировано всего 4 градуса тепла, в Алгае и Новоузенске — 8 градусов.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Однако есть радостная новость для жителей Саратовской области — до конца недели температура будет постепенно повышаться. Завтра, 25 сентября, столбик термометра поднимется до 9–14 градусов, а к пятнице уже до 12–17.

Бабье лето не обойдет стороной и Саратов. Так, с сегодняшнего дня каждые следующие сутки на улице будет становиться на градус теплее, от 12 до 15 градусов.

Синоптики отмечают, что конец сентября — начало октября областной центр встретит комфортной погодой. Так, в понедельник, 30 сентября, в город придет теплый фронт и столбик термометра поднимется до 14–19 градусов.

Такая погода продлится несколько дней, а 5 октября, по предварительному прогнозу, в город снова придет холод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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