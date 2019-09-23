Еда и волонтеры — что впечатлило болгарскую спортсменку на ЧМ в Саратове

«Корреспондент «КП-Саратов» спустя неделю после завершения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту связался с болгарской спортсменкой Ванесой Томевой, которая приезжала в Россию в составе сборной своей страны. Впечатления иностранного спортсмена от города и организации игр оказались любопытными.

Напомним, ЧМ проходил в Саратове с 8 по 15 сентября. Гостям и жителям города наверняка запомнилась великолепная церемония открытия соревнований, которая прошла на стадионе «Локомотив».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731545" frameborder="0"></iframe> Фрагменты церемонии открытия ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове.Александр Уриевский

На этом же стадионе прошли соревнования взрослых мужских и женских сборных. Юноши и юниоры соревновались на Театральной площади, где было установлено специальное оборудование.

Болгарская спортсменка в первую очередь отметила дружелюбие и гостеприимство всех встречавших их в Саратове, в том числе местных болельщиков. Особенно она оценила роль волонтеров, которые помогали спортсменам во всех организационных вопросах.

Болгарскую команду удивили улыбчивые люди вокруг и уровень организации Чемпионата в Саратове

- Чемпионат был великолепен! Нас везде встречали сопровождающие и волонтеры с аплодисментами и улыбками. Поэтому наше первое хорошее впечатление от чемпионата связано с тем, что все, кого встретили в Саратове, были чрезвычайно гостеприимны и дружелюбны. Мне понравилось, как все было организовано, и атмосфера на стадионе была великолепной, — рассказала «КП-Саратов» спортсменка.

Общепринятое в мире мнение, что в России живут неулыбчивые, хмурые люди, в Саратове для приехавших на чемпионат иностранцев опровергли снова.

Ванеса Томева не стала рассказывать о церемонии открытия — она, как и большинство спортсменов, ее толком не увидели. После прохождения по стадиону под флагами сборных, они отправились готовиться к выступлениям, некоторые из них начинались сразу после открытия.

Совершенно неожиданным для корреспондента «КП-Саратов» оказался тот факт, что одним из самых ярких впечатлений от России и Саратова для болгарской спортсменки стала… еда.

- Вообще говоря, что мне больше всего понравилось в России — это еда. Которая была свежая, натуральная и очень разнообразная, — откровенно призналась Томева.

Остается только догадываться, чем кормят спортсменов в Болгарии.

Спортсменка успела оценить город, обновленный стадион и рассказала, чего ей не хватало на нем.

- Мне понравился Саратов, потому что это достаточно большой город, но не такой бурлящий толпами, как Москва. Стадион очень подходил для чемпионата — с новым оборудованием и дорожками.

На тренировках Ванесе не хватало современной музыки на стадионе

Вот чего не хватало на стадионе в этом году — это свежей музыки. Мы обычно предпочитаем тренироваться под любимые песни на стадионе, — поведала Томева.

Отдельной темой разговора стала история с кражей мобильника Ванесы. К счастью, его нашли и вернули до отъезда болгарской сборной из Саратова. Все произошло в отделении банка, который, кстати, выступал одним из партнеров чемпионата.

- Что касается моего пропавшего телефона — я очень признательна и благодарна за помощь, которую мне оказала саратовская полиция. Мой телефон нашли менее чем за 24 часа, что просто невероятно! Вообще, это, конечно, была моя ошибка. Я забыла его в офисе банка — партнера чемпионата — где обменивала деньги. И потом мой телефон оттуда украли. Полиция все отследила по камерам.

Не знаю, была ли снова в этом моя удача или это ваша быстрореагирующая полиция, но я покинула Россию очень счастливой.

Не чемпионкой в этот раз, к сожалению, но хотя бы с телефоном в кармане, — радостно поделилась воспоминаниями с «КП-Саратов» болгарская спортсменка Ванеса Томева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/732343" frameborder="0"></iframe> Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове.

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