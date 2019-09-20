«Точка роста» сельских школ
Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» проходит под контролем губернатора Валерия Радаева. По итогам конкурсного отбора региону решено выделить субсидии из федерального бюджета на создание центров «Точка роста». В 2019 году на создание центров отведено 103,4 млн рублей, из них 101,4 млн рублей — федеральные средства и 2 млн рублей — областные.
Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» создаются на базе школ отдаленных сел Саратовской области. В них школьники будут получать знания по технологии, информатике, безопасности жизнедеятельности по новым методикам.
Подобные центры созданы в 65 школах 38 муниципальных районов области. Так, благодаря нацпроекту «Образование» для детей из сельских школ станут доступны квадрокоптеры, VR-шлемы (шлемы виртуальной реальности), 3D-оборудование.
Марафон открытия 65 «Точек» запланирован на 24 сентября.
И шахматная гостиная, и медиазона
Все школы уже завершили ремонт помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом центров «Точка роста» и в настоящее время получают новое оборудование — цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование и технологическое оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи.
- Центры располагаются в двух школьных помещениях общей площадью не меньше 40 квадратных метров каждое, — рассказала министр образования области Ирина Седова. — Это ученический класс, где будут проходить учебные занятия по технологии, математике, информатике, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности с зонами для работы с ручным инструментом и 3D-оборудованием. И еще класс коворкинга, включающего шахматную гостиную и медиазону, зону проектной деятельности. Класс коворкинга станет открытым пространством, выполняющим роль центра общественной жизни школы.
Помимо обучения по предметам, центры позволят реализовать разно-уровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Обучаться в центрах школьники смогут и в каникулы.
Обучаться в центрах школьники смогут и на каникулах
Обеспечивать работу каждого центра будут его руководитель и основной персонал: педагог дополнительного образования, педагог по шахматам, педагог-организатор, педагоги по предметам. Для основных сотрудников школы допустимо совмещение.
Учиться придется всем
О том, как это выглядит на практике, «Комсомолке» рассказала директор средней школы поселка Новониколаевский Балаковского района Антонина Котурай.
- Очень обрадовались, что благодаря проекту в школе обновится материальная база, да и образовательный процесс в целом. Знаю, что в этот проект вошли три сельские школы Балаковского района, мы одна из них. Основной смысл создания центров «Точка роста» — это доведение качества образования в сельских школах до городского уровня. Также необходимо формировать у ребенка гибкие компетенции, то есть умение работать в команде. Новейшее оборудование и техника позволят это делать, — сказала она.
Если мы хотим жить в экономически развитой и конкурентоспособной стране, то образование должно быть качественным, современным. К этому и стремимся.
Особые требования предъявляются к помещениям Центра «Точка роста». В сельской школе поселка Новониколаевский сначала был утвержден дизайн-проект. В двух кабинетах сделан современный ремонт: установлены пластиковые окна, смонтированы подвесные потолки «армстронг», заменены входные двери, уложен противопожарный линолеум.
Технологический кабинет предназначен для занятий школьников с 5-го по 11-й класс по предметам «информатика», «технология», «безопасность жизнедеятельности». Во втором кабинете коворкинга, что подразумевает разную занятость в одном пространстве, будут проходить занятия дополнительного образования.
Для этого в сельскую школу поступили 10 ноутбуков, современный интерактивный комплекс, 3D-принтер с расходными материалами, шлем виртуальной реальности, многофункциональное устройство для печати... А также муляжи для оказания первой медицинской помощи, аптечки. Для занятий дополнительного образования — шахматы, часы, набор лего.
- Шлем виртуальной реальности планируем использовать на уроках ОБЖ. С его помощью можно программировать объемное изображение и изучать его. Это может быть полезно на уроках, посвященных оказанию первой медицинской помощи, — рассказала Антонина Котурай.
Также в центр поступили квадрокоптеры. С этим радиоуправляемым вертолетом понятнее: с его помощью можно составлять карту района. Бытовые, маленькие квадрокоптеры пригодятся на занятиях по научному моделированию.
В сельских школах теперь доступны новейшие технологии
Для работы в новом центре с новым оборудованием все педагоги прошли обучение. Учителю технологии для повышения квалификации даже пришлось обучаться в кванториуме Пензы. Остальные проходили сложное дистанционное обучение, после занятий сдавали зачет. Все набрали нужное количество баллов.
Родители и дети с интересом восприняли новшества.
- Родители подходили, задавали вопросы, для них провели экскурсию, — продолжила Антонина Котурай. — Говорили: «Мы хотим, чтобы наш ребенок ходил на занятия в центр». Дети хотят заниматься шахматами, легомоделированием. Они помогали расставлять оборудование. На переменах толкутся возле дверей, спрашивают: «А что там будет? Смогу я там заниматься?». Все будем учиться работать в новых условиях. К декабрю наработаем опыт. Для сельской школы такой центр — это чудо!
Шлем виртуальной реальности тоже пригодится
Открытие центра в школе села Терса Вольского района также состоится 24 сентября.
- Квадрокоптеры уже использовали для съемки 1 сентября, — рассказала руководитель Центра «Точка роста» Татьяна Бутылкина. — Шлем виртуальной реальности будет полезен на уроках технологии. В сельских школах могли только мечтать о таком оборудовании! Теперь оно стало реальностью. Думаем, не все столичные школы могут похвастаться 3D-принтером и квадрокоптерами.
По признанию Татьяны Владимировны, новость об открытии центра сначала вызвала некоторую настороженность среди учителей. Но после прохождения очных и заочных курсов повышения квалификации, на которых объяснялось, как применять новое оборудование, все стало на свои места.
- Все с нетерпением ожидаем открытия, — подытожила руководитель центра. — Дети ждут занятий в кружках по 3D-моделированию, им интересно с помощью манекенов научиться оказывать первую медицинскую помощь.
В настоящее время Министерством просвещения России подведены итоги по проведению конкурсного отбора регионов на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета на создание центров образования «Точка роста». По итогам отбора региону будет предоставлена субсидия на открытие в 2020-2022 годах 172 центров «Точка роста»: 42 центров в 2020 году, 75 — в 2021-м, 55 — в 2022-м.
ИСТОЧНИК KP.RU