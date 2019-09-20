2019-09-20T12:14:13+03:00
Общество

Самозанятость: Особенности и преимущества

Граждане могут заниматься любимым делом и получать доход при минимальных налогах
Екатерина Семенова
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четырех регионах России с 2019 года начали эксперимент по введению особого налогового режима для самозанятых граждан. Это соседняя Республика Татарстан, Москва, Московская и Калужская области. Теперь жители, которые хотят работать на себя и получать доход напрямую от клиентов, могут зарегистрироваться и оплачивать налог на профессиональный доход, а не НДФЛ.

Самозанятость отлично подходит тем, кто хочет заниматься любимым делом и зарабатывать на этом. Это может быть применение профессиональных навыков или хобби. При этом гражданину вовсе не обязательно арендовать помещение — он может работать на дому в удобное время, менять сферу деятельности, пробовать что-то новое. Главное — что все абсолютно официально.

Самозанятые работают законно, платят посильные налоги и спокойно спят по ночам. Преимущества налицо, поэтому в Татарстане, например, в качестве самозанятых уже зарегистрировались 28,2 тыс. человек.

Человек может заниматься любимым хобби и получать от него доход Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Человек может заниматься любимым хобби и получать от него доходФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно определению Минюста, «самозанятый» — это физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее наемных работников.

Очень важно, что для самозанятых предусмотрен особый налоговый режим.

Налоги при этом минимизируются. Так, самозанятый, который работает с юридическими лицами, например, оказывая консультационные услуги, будет оплачивать 6% от суммы выручки, взамен получая 2% налогового вычета (но не более 10 тыс. рублей). Если самозанятый сотрудничает с физическими лицами (репетитор, кулинар, мастер маникюра), то он отдаст государству 4% выручки, но получит 1% налогового вычета (но не более 10 тыс. рублей). Это касается случаев, если годовой доход гражданина в качестве самозанятого не превышает 2,4 млн рублей — иначе он должен зарегистрироваться как ИП и оплачивать НДФЛ.

Участие в программе самозанятости позволяет минимизировать налоги Фото: Екатерина Семенова

Участие в программе самозанятости позволяет минимизировать налогиФото: Екатерина Семенова

Основными преимуществами самозанятости является легализация доходов, выход «из тени», как принято говорить. А также получение официального статуса предпринимателя, что позволяет получать справки о доходах, которые необходимы в различных инстанциях и кредитных учреждениях. Все это нацелено на защиту прав этой категории граждан.

Пилотный проект по его внедрению работает в четырех регионах, поэтому их жители могут первыми попробовать на себе все преимущества нововведения. Однако, если предприниматели Саратова работают с клиентами, например, из Татарстана, то могут пройти он-лайн регистрацию в качестве самозанятого и искать новых клиентов на «Биржевой площадке Республики Татарстан». На этом федеральном операторе государственных закупок встроен специальный ресурс «Самозанятые». Регистрация на нем обеспечивает самозанятым доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг на территории Татарстана.

Для максимального удобства самозанятых организованы специальные сервисы и структуры. Так, в Республике Татарстан создана автономная некоммерческая организация «Центр поддержки самозанятых». Он оказывает гражданам бесплатные информационно-консультационные и образовательные услуги по разъяснению условий и порядка применения нового налогового режима. Здесь же можно скачать специальное приложение «Мой налог» и таким образом зарегистрироваться.

Уже сейчас операторы электронных площадок и банки предлагают различные специальные программы и продукты для самозанятых граждан.

На сайте Федеральной налоговой службы опубликован перечень электронных площадок, которые предоставляют пользователям возможности для быстрой и удобной работы в качестве самозанятых. Также на сайте ФНС публикуется список банков-партнеров, которые предоставляют возможность регистрироваться в налоговой службе России, начислять и оплачивать налоги напрямую через мобильное приложение.

Разработана специальная программа страхования самозанятых граждан, предусматривающую возмещение затрат по больничному листу и юридическую поддержку.

В теории все звучит очень хорошо. А что на практике? Флорист Диляра Гафиятуллина поделилась своим опытом работы в качестве самозанятого.

- Я работала индивидуальным предпринимателем, но как только зимой в Татарстане начала работать программа самозанятости, сразу решила перейти на нее. Регистрация оказалась очень простой, заняла совсем немного времени, буквально несколько кликов в интернете. А удобство ощутила сразу. Жизнь заметно упростилась: отчетность сдавать легче, да и налоговые выплаты меньше, тем более, что не приходится оплачивать услуги бухгалтера. Я осталась очень довольна тем, как работает программа самозанятости и порекомендовала бы всем на нее перейти. Особенно важно для меня и моих клиентов, что все законно и официально. Я выдаю покупателям чек, который они могут предъявить для отчетности, а мне спокойно, что работаю легально, — рассказала Диляра Гафиятуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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