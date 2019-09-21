На грани возможности: «Беркуты» показали над Саратовом высший пилотаж

Саратовцы сегодня, 21 сентября, смогли стать зрителями самого настоящего авиационного шоу. Праздник прошел в поселке Соколовый, на военной базе «Сокол».

С самого утра, несмотря на прохладную погоду, на авиабазе собрались десятки горожан, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», некоторые приехали с детьми.

Посмотреть на мастерство пилотов пришли сотни горожан, многие - с детьмиФото: Александр Уриевский

И неудивительно – ведь в программе было заявлено выступление группы «Беркуты», одно из немногих в мире, которая выполняет фигуры высшего пилотажа на боевых вертолетах.

Мероприятие было посвящено 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков. Его выпускники пронесли знамя учебного заведения.

Праздник был посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училищаФото: Александр Уриевский

Кроме того выступили заслуженные летчики с напутствиями курсантам.

Заслуженные летчики дали напутствия курсантамФото: Александр Уриевский

Состоялся также парад военной техники.

Состоялся парад боевой техникиФото: Александр Уриевский

Зрелищная часть началась с показательного выступления группы мастеров парашютного спорта, которые входят в сборную России. У некоторых количество прыжков за карьеру перевалило за тысячу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733429" frameborder="0"></iframe> Выступление парашютистов на авиашоу в Соколовом.

Для зрителей очень яркими оказались прыжки со сверхмалой высоты – 200 метров. Их продемонстрировали курсанты и десантники базы «Сокол».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733430" frameborder="0"></iframe> Десантники совершили прыжки со сверхмалой высоты.

После этого началось авиашоу. По одному и в группах боевые вертолеты, среди которых был «Аллигатор» под управлением подполковника Алексея Тарасова. Летчики продемонстрировали высокий класс: зависали в воздухе, совершали перевороты, вертикальный подъем, а также выстреливая тепловыми ловушками, что производило эффект фейерверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733431" frameborder="0"></iframe> Пилоты на авиашоу в Соколовом показали высокое мастерство.

Группа из четырех вертолетов Ми-28Н летела на скорость от 100 до 220 км в час. При этом расстояние между винтами соседних вертолетов порой не превышало 10 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733433" frameborder="0"></iframe> Для зрителей устроили настоящий "фейерверк".

- На грани человеческих возможностей, – объявил комментатор шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733432" frameborder="0"></iframe> Выступление летчиков прошло "на грани возможностей".

Он отметил, что летчики «Сокола» могут проявить себя почти такими же великолепными пилотами, тем нее менее ведущий праздника признался, что у «Беркутов» все же больше опыта и мастерства.