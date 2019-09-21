На грани возможности: «Беркуты» показали над Саратовом высший пилотаж
Саратовцы сегодня, 21 сентября, смогли стать зрителями самого настоящего авиационного шоу. Праздник прошел в поселке Соколовый, на военной базе «Сокол».
С самого утра, несмотря на прохладную погоду, на авиабазе собрались десятки горожан, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», некоторые приехали с детьми.
Посмотреть на мастерство пилотов пришли сотни горожан, многие - с детьмиФото: Александр Уриевский
И неудивительно – ведь в программе было заявлено выступление группы «Беркуты», одно из немногих в мире, которая выполняет фигуры высшего пилотажа на боевых вертолетах.
Мероприятие было посвящено 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков. Его выпускники пронесли знамя учебного заведения.
Праздник был посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училищаФото: Александр Уриевский
Кроме того выступили заслуженные летчики с напутствиями курсантам.
Заслуженные летчики дали напутствия курсантамФото: Александр Уриевский
Состоялся также парад военной техники.
Состоялся парад боевой техникиФото: Александр Уриевский
Зрелищная часть началась с показательного выступления группы мастеров парашютного спорта, которые входят в сборную России. У некоторых количество прыжков за карьеру перевалило за тысячу.
Выступление парашютистов на авиашоу в Соколовом.
Для зрителей очень яркими оказались прыжки со сверхмалой высоты – 200 метров. Их продемонстрировали курсанты и десантники базы «Сокол».
Десантники совершили прыжки со сверхмалой высоты.
После этого началось авиашоу. По одному и в группах боевые вертолеты, среди которых был «Аллигатор» под управлением подполковника Алексея Тарасова. Летчики продемонстрировали высокий класс: зависали в воздухе, совершали перевороты, вертикальный подъем, а также выстреливая тепловыми ловушками, что производило эффект фейерверка.
Пилоты на авиашоу в Соколовом показали высокое мастерство.
Группа из четырех вертолетов Ми-28Н летела на скорость от 100 до 220 км в час. При этом расстояние между винтами соседних вертолетов порой не превышало 10 метров.
Для зрителей устроили настоящий "фейерверк".
- На грани человеческих возможностей, – объявил комментатор шоу.
Выступление летчиков прошло "на грани возможностей".
Он отметил, что летчики «Сокола» могут проявить себя почти такими же великолепными пилотами, тем нее менее ведущий праздника признался, что у «Беркутов» все же больше опыта и мастерства.
ИСТОЧНИК KP.RU