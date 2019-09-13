2019-09-13T14:20:44+03:00
Происшествия

В селе Пады в пятницу, 13-го скончался настоятель храма

Начато расследование
Екатерина Семенова
Поделиться:
Храм Покрова Божией Матери села Пады. Фото сайта Балашовской епархииХрам Покрова Божией Матери села Пады. Фото сайта Балашовской епархии
Изменить размер текста:

В селе Пады Балашовского района Саратовской области скончался настоятель местного храма Покрова Божией Матери.

- Обнаружено тело священника, обстоятельства гибели устанавливаются, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Пока идет проверка, следствие не готово рассказать подробности трагедии. Известно, что настоятель храма — 39-летний иеромонах Амвросий (Волчатников). Предположительно, священник мог совершить необдуманный поступок.

- Тело нашли утром 13 сентября. Ничего пока сказать конкретно не могу, на месте работают следователи СУ СКР, которые устанавливают причины гибели, — рассказал глава администрации Октябрьского МО Балашовского района Николай Тараскин. Он затруднился назвать дату похорон — это будет зависеть от работы следователей. — Если по итогам проверки не возбудят уголовное дело, то, наверное, в ближайшие 2-3 дня.

Администрация МО готова помочь с организацией погребения. В Балашове у него осталась мама.

- Настоятель храма был человеком добродушным, люди всегда приходили ему на помощь, относились с уважением, и я тоже поддерживал. В свою очередь, он никогда не отказывал жителям, — рассказал Николай Тараскин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из горящего дома в Саратове спасли женщину и картины
На месте проблемного дома «БИОС» в Саратове может вырасти микрорайон
Сергей Улегин сочетался узами брака в пятницу, 13-го
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile
Юлия Литневская: История очень жестоко наказывает тех, кто не учит ее уроки
В областной универсальной научной библиотеке Саратова пройдет мероприятие «Учителя Беслана»
Панков: В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют
В Волжском районе Саратова открыта обновленная Доска почета
Саратовец отсидит семь месяцев за долг в 250 тыс. рублей перед сыном
Без воды в Саратове осталась Майская улица
В Саратовской области возле заправки перевернулся и загорелся бензовоз
В Терновском районе продолжается благоустройство сел
В пятницу, 13-го в Саратовской области поженились 118 пар
Мэрия изымает землю под бараками, которые расселили благодаря проекту Володина