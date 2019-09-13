В селе Пады в пятницу, 13-го скончался настоятель храма

В селе Пады Балашовского района Саратовской области скончался настоятель местного храма Покрова Божией Матери.

- Обнаружено тело священника, обстоятельства гибели устанавливаются, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Пока идет проверка, следствие не готово рассказать подробности трагедии. Известно, что настоятель храма — 39-летний иеромонах Амвросий (Волчатников). Предположительно, священник мог совершить необдуманный поступок.

- Тело нашли утром 13 сентября. Ничего пока сказать конкретно не могу, на месте работают следователи СУ СКР, которые устанавливают причины гибели, — рассказал глава администрации Октябрьского МО Балашовского района Николай Тараскин. Он затруднился назвать дату похорон — это будет зависеть от работы следователей. — Если по итогам проверки не возбудят уголовное дело, то, наверное, в ближайшие 2-3 дня.

Администрация МО готова помочь с организацией погребения. В Балашове у него осталась мама.

- Настоятель храма был человеком добродушным, люди всегда приходили ему на помощь, относились с уважением, и я тоже поддерживал. В свою очередь, он никогда не отказывал жителям, — рассказал Николай Тараскин.