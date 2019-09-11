Ждем гостей со всех волостей!

У каждого района своя «изюминка». Третий год Балашов заявляет межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», на неделю превращаясь в театральную столицу. Творческие события проходят в рамках нацпроекта «Культура» подпроекта «Творческие люди». На пресс-конференции в Балашовском драмтеатре озвучили конкурсную программу и немного приоткрыли завесу: какие сюрпризы приготовлены на этот раз.

Арбуз во-о-от такой величины

- Приедешь в Балашов - не узнаешь город!.. - многообещающе сообщила по телефону подруга. - На автовокзале арбуз установили и памятник Ленину подкрасили.

Первым делом отправилась на автовокзал смотреть арбуз. Действительно, напротив вокзала, чуть в стороне, установлена огромная полосатая ягода больше двух метров в высоту, с двумя кокетливыми листочками. Каждый подходит к арбузу и считает своим долгом постучать по нему, как будто собирается купить и съесть дома. Пока все обходятся только фотосессией. Фотографируются по одному и с маленькими детьми.

Ильич тоже преобразился: его не только покрасили, существенно обновили постамент - теперь он красненький и квадратиками.

Жители города продолжают наводить порядок возле домов. Театральный парк радует глаз обилием цветов.

Атмосфера праздника ощущается за неделю до начала фестиваля.

Все театры в гости к нам

На пресс-конференции министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина отметила, что Балашовский драмтеатр работает с абсолютной заполняемостью зала, чем мало кто из театров страны может похвастаться.

- «Театральное Прихоперье» - очень подходящее название для фестиваля, - заметила Татьяна Анатольевна. - Сложилась хорошая традиция привлекать на праздник лучшие театры страны.

В этом году, как и в предыдущие, запланированы спектакли Государственного театра наций, Московского губернского театра, Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Впервые на балашовской сцене выступит эксцентричный театральный коллектив «Заячий стон».

Четыре московских театра за неделю в небольшом провинциальном городе - это круто. Столичные артисты не раз признавались, что им нравятся аура, атмосфера, царящие в балашовском театре, то, как тонко зрители чувствуют, откликаются на постановки, а потому они с удовольствием приезжают снова и снова.

Поскольку программу каждый театр утверждает на год вперед, то к фестивалю приходится готовиться заранее, чтобы согласовать график.

На сцене БДТ запланированы постановки театральных коллективов близлежащих областей Прихоперья: Тамбова, Пензы, Волгограда, Борисоглебска. И, конечно, Саратова и Саратовской области.

Балашовский драмтеатр заявил «Горе от ума» и «Прощай, овраг!».

Атмосфера праздника создается задолго до самого мероприятия. Фото Ольги Трушкиной

За любимую постановку - специальный приз

В программу III фестиваля впервые включена конкурсная программа провинциальных театров. За приз губернатора поборются девять коллективов из Балашова, Вольска, Балакова, Тамбова, Пензы и других городов. Все они выступят с комедиями. Таково условие конкурса. Спектакли будут оценивать именитые театральные критики Москвы и Петербурга.

С этого года также впервые зрители смогут проголосовать on-line за понравившийся спектакль фестиваля. Победителю будет вручен специальный приз зрительских симпатий.

И это еще не все. В кинотеатре «Победа» состоится встреча с актрисой театра и кино Евгенией Дмитриевой.

На пресс-конференции региональный министр культуры предложила сделать опрос: а с кем бы из знаменитостей балашовцам хотелось бы пообщаться? Но это на перспективу. В этот раз поклонники смогут вживую оценить актерский талант Антона Хабарова, который выступит на сцене БДТ в составе труппы Московского губернского театра.

Ожидается актер и режиссер Сергей Пускепалис. Он приезжает на фестиваль, так сказать, присмотреться.

«Стараемся удивлять»

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 сентября, а закрытие - 22-го, постановкой Островского «Не всё коту Масленица» в исполнении Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Также на закрытии фестиваля в парке выступит струнный ансамбль Саратовского академического театра оперы и балета.

- Приятно, что фестиваль имеет свое лицо, - заметил художественный руководитель Балашовского драмтеатра Владимир Попов. - Мы всегда держим себя в тонусе: стремимся, чтобы интерес к нашему театру не угасал.

Художественный руководитель отнес к плюсам фестиваля и налаженное сотрудничество с саратовскими театрами и театрами других городов нашего региона:

- Актеры, наконец, стали знать друг друга. К сожалению, раньше этого не было. Сейчас идем по правильному пути.

- В июне стартовала продажа билетов на спектакли фестиваля, - сообщила СМИ директор БДТ Татьяна Чучкова. - Это удобно. Очень востребовано. Ценовая политика осталась приемлемой: от 150 рублей до 1000 на московские театры. Публика этим пользуется.

Фестиваль стал участвовать в туристических премиях и побеждать. Увидеть город на Хопре приезжают жители других регионов. Это видно по той же on-line продаже билетов, где отражается город, из которого куплен билет. Информация о готовящемся событии отправлена в Воронежскую, Волгоградскую, Тамбовскую области.

- Ждем гостей со всех волостей! - подытожила директор театра.

Театральные эпохи представят зрители

Редко какой театральный фестиваль может похвастаться такой обширной внефестивальной программой, как «Театральное Прихоперье». Творческие события проходят в рамках нацпроекта «Культура» подпроекта «Творческие люди».

В карнавальном шествии «Большой, как солнце, Балашов» пройдут не только артисты, но и зрители. Ожидается, что около пяти тысяч человек представят различные театральные эпохи! Запланированы концерты, игровые программы, дефиле от театра моды «Алексия», художественный пленэр, различные выставки и даже шоу собак.

- «Театральное Прихоперье» - главное событие года, - высказался заместитель главы администрации Балашовского района по соцвопросам Олег Дубовенко. - Рады, что звезды кино приезжают на фестиваль и участвуют в спектаклях. Маршрут «Балашов театральный» пользуется спросом среди туристов.

Журналисты меняют профессию

Второй год средства массовой информации могут не только освещать события фестиваля, но и сами участвовать в конкурсе журналистских работ на премию губернатора «Саратов театральный».

Саратовские журналисты воспользовались случаем и обратились к художественному руководителю БДТ с просьбой тоже поучаствовать в небольшой театральной постановке.

- Владимир Николаевич любого научит, - признала министр культуры.

- Мы не возражаем против движухи, - откликнулся Владимир Попов. - Приходите! Только нужно будет готовиться заранее.

В этом году для труппы Балашовского драмтеатра куплен большой автобус на 40 мест, на котором организованно можно будет отправляться на гастроли в другие города.

Ожидается, что на спектаклях фестиваля побывают более пяти тысяч зрителей. Массовые мероприятия посетят 30 тысяч балашовцев и гостей города. А на сцене выступят более 300 участников профессиональных театральных коллективов.

Как говорится, не пропустите!