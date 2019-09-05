2019-09-05T16:55:40+03:00
Происшествия

Военный вертолет Ми-8МТВ сгорел на аэродроме в Саратовской области

В поселке Соколовый после дозаправки вспыхнул вертолет — экипаж не пострадал
Ольга СимоноваЕкатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Вертолет сгорел на территории авиабазы. Фото соцсетейВертолет сгорел на территории авиабазы. Фото соцсетей
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По предварительным данным, машина сгорела на территории базы, огонь вспыхнул после заправки топливом.

Как сообщил корреспонденту «КП-Саратов» зампред областного правительства Роман Бусаргин, по предварительным данным, пострадавших нет.

- Вертолет совершил экстренную посадку в результате возгорания. Локализация пожара сейчас произведена. Сейчас туда направлены оперативные службы, — рассказал он.

Также Роман Бусаргин затруднился назвать точное место ЧП, так как у поселка Соколовый много посадочных площадок.

По предварительным данным, на борту находились трое военнослужащих, они живы. Экипаж Ми-8 сумел безопасно покинуть машину и не пострадал, пассажиров в вертолете не было.

По данным источников «КП-Саратов», разбился и сгорел вертолет, который не базируется в поселке Соколовый. Машина из другого региона.

По словам источника, вертолетов было два — Ми-8МТВ. Они летели через Саратовскую область транзитом, решили дозаправиться, им дали разрешение на посадку. После заправки на военной базе авиакеросином на взлете произошло возгорание. Именно поэтому, по предварительным данным, обошлось без жертв.

С 2016 года на аэродроме базируется УАБ — учебная авиационная база филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» Сызрани. УАБ продолжает успешно готовить курсантов на вертолетах Ансат-У, Ка-226, Ми-8ТП, Ми-8МТ для государственной и армейской авиации Российской Федерации.

Вертолёт Ми-8 разбился в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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