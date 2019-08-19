2019-08-19T16:09:14+03:00
Общество

Саратовский Минобраз: Официальных документов об «изгнании» мобильников из школ пока не поступило

За эту идею проголосовало 90% учителей
Дарья Вострикова
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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Министерство образования Саратовской области пока что не получило никаких документов об ограничении использования телефонов в образовательных учреждениях.

Как уточнили в региональном министерстве образования корреспонденту «КП-Саратов», как только эти рекомендации поступят из федерального центра, начнутся обсуждения о возможностях их реализации. Отметим, что методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

Документ подготовили Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор. Согласно его тексту, ученики будут переводить гаджеты в беззвучный режим при входе в школу. На уроке пользоваться мобильниками будет нельзя.

Вся техника при возможности будет храниться в определенном месте образовательного учреждения.

Исключения есть только для родителей, учителей и тех ребят, кому техника нужна для мониторинга состояния здоровья, например, диабетикам.

По итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, инициативу поддержали не только 90% педагогов и 89% родителей, но и 61% учеников. Около трети опрошенных считают, что учителям также не стоит уделять особое внимание телефону на уроках. Планируется фиксировать изменения в учебе школьников, улучшиться ли их здоровье и оценки с отсутствием телефонов.

Напомним, в новом учебном году за парты сядут более 235,6 тыс. школьников. В первую смену будут учиться 215,8 тыс. человек.

Свои двери для ребят готовятся открыть 1 154 образовательных учреждения.

Согласно рекомендациям, теперь эти дети будут проводить уроки без телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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