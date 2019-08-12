2019-08-12T12:06:19+03:00
Туризм

Выбраны лучшие пироги по старинным рецептам

В Духовницком районе прошел фестиваль пирогов по старинным рецептам
Дарья Вострикова
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Фото комитета по туризмуФото комитета по туризму

В Духовницком районе 10 августа прошел II фестиваль пирога.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму Саратовской области, в конкурсе приняли участие жители сел Морское, Дмитриевка, Никольское, Духовницкое, Горяйновка, Краснопартизанского района.

Фото комитета по туризму

Фото комитета по туризму

Гости мероприятия могли выбрать предметы декоративно-прикладного творчества, посмотреть концерт и заглянуть в фотозоны.

За лучший праздничный пирог наградили команду «Ассорти» детского сада «Березка» села Теликовка.

Фото комитета по туризму

Фото комитета по туризму

Самым оригинальным стал пирог «Инь-Янь» команды «Супер-пчелки» ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Духовницкого района».

С угощением под названием «Баурсак» в номинации «Семейный прирог» победителем стала команда «Борек» из села Никольское.

За самое хлебосольное угощение — пирог «Оригинальный», наградили команду «Тартарелки» из больницы Духовницкого района.

Лучшим юным пекарем жюри признало Полину Глинкину из села Горяйновка. Она испекла «Подсолнух».

Фото комитета по туризму

Фото комитета по туризму

Пальму первенства в номинации «Праздничное угощение» взял «Лакомый кусочек» команды Краснопартизанского района.

Номинацию «Пироги народов мира» выиграла команда «Единство» школы имени Марчука из поселка Духовницкое.

Председатель комитета по туризму Викторая Бородянская отметила, что в этом году фестиваль посетили 3,5 тыс. человек. Она подчеркнула, что у мероприятия есть потенциал для привлечения гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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