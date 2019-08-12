Выбраны лучшие пироги по старинным рецептам

В Духовницком районе 10 августа прошел II фестиваль пирога.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму Саратовской области, в конкурсе приняли участие жители сел Морское, Дмитриевка, Никольское, Духовницкое, Горяйновка, Краснопартизанского района.

Фото комитета по туризму

Гости мероприятия могли выбрать предметы декоративно-прикладного творчества, посмотреть концерт и заглянуть в фотозоны.

За лучший праздничный пирог наградили команду «Ассорти» детского сада «Березка» села Теликовка.

Фото комитета по туризму

Самым оригинальным стал пирог «Инь-Янь» команды «Супер-пчелки» ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Духовницкого района».

С угощением под названием «Баурсак» в номинации «Семейный прирог» победителем стала команда «Борек» из села Никольское.

За самое хлебосольное угощение — пирог «Оригинальный», наградили команду «Тартарелки» из больницы Духовницкого района.

Лучшим юным пекарем жюри признало Полину Глинкину из села Горяйновка. Она испекла «Подсолнух».

Фото комитета по туризму

Пальму первенства в номинации «Праздничное угощение» взял «Лакомый кусочек» команды Краснопартизанского района.

Номинацию «Пироги народов мира» выиграла команда «Единство» школы имени Марчука из поселка Духовницкое.

Председатель комитета по туризму Викторая Бородянская отметила, что в этом году фестиваль посетили 3,5 тыс. человек. Она подчеркнула, что у мероприятия есть потенциал для привлечения гостей.