Саратовским фермерам на Дне поля показали экспериментальный агрополигон «ФосАгро»

Специальный агрополигон для демонстрации современных сельскохозяйственных технологий был создан Балаковским филиалом АО «Апатит».

В Саратовской области День поля впервые был проведен в новом формате. Центром сельскохозяйственного праздника стал агрополигон, созданный Балаковским филиалом АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»). На полях агрополигона испытываются системы питания растений, основанные на применении различных видов минеральных удобрений компании «ФосАгро». Кроме того, на Дне поля развернули свои экспозиции постоянные участники демонстрационных проектов «ФосАгро» из-за рубежа, такие как Limagrain и FarmersEdge.

.

Масштабное мероприятие привлекло к себе внимание большого числа сельхозтоваропроизводителей нашего региона. Кроме руководителей фермерских хозяйств на праздник съехались представители региональной власти, ученые областных организаций и РАН. Гостей Дня поля приветствовали заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников, директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев, член-корреспондент РАН Анатолий Медведев, представители ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка».

.

На открытии мероприятия Алексей Стрельников подчеркнул, что региональное правительство заинтересовано в более широком применении сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, более того, такая задача стоит на федеральном уровне.

- Мы проводим по области целую серию мероприятий, направленных на развитие нашей отрасли АПК. День поля в Балакове вписывается в эту концепцию. «ФосАгро» — крупнейший мировой производитель удобрений. Филиал компании работает в нашем регионе. То есть у нас налажено производство минеральных удобрений мирового уровня. А вот самих удобрений, к сожалению, используется не так много. Конечно, этому есть несколько объяснений. Одно из них — непростые климатические условия, из-за чего, по мнению фермеров, применение комплексных удобрений не всегда эффективно. Однако сегодня «ФосАгро» на своем агрополигоне наглядно продемонстрировала, что при правильном внесении всех видов удобрений можно получить достойный урожай в тяжелейших погодных условиях. Думаю, это лучше один раз показать, чем десять раз объяснять, — считает Алексей Стрельников.

.

С ним, пожалуй, согласились все участники мероприятия, посетившие агрополигон. Несмотря на «подарки», которые приготовила природа в этом году (засуха, суховеи), растения на экспериментальных полях, созданных Балаковским филиалом АО «Апатит» и партнерами, чувствовали себя хорошо. Конечный результат (урожайность), конечно, будет известен чуть позже, когда наступит время уборочной.

Академик Анатолий Медведев, осмотрев агрополигон, констатировал, что современные агротехнологии позволяют обеспечить продовольственную безопасность независимо от непростых климатических условий.

- Я всю свою жизнь посвятил селекции сортов культур, устойчивых к различным погодным условиям. В России есть множество сильных ученых-селекционеров. Другая составляющая урожая — удобрения. Их правильное применение обеспечит нас продовольствием практически независимо от климата, – говорит Анатолий Медведев.

.

Надо сказать, что далеко не все хозяйства области игнорируют технологии, предполагающие активное применение удобрений. В первую очередь, конечно, заботятся об этом семеноводческие предприятия — без удобрений качественный семенной материал получить попросту невозможно.

- Отличное мероприятие. На мой взгляд, День поля в таком формате — эффективный способ взаимодействия с фермерами. Здесь все видно наглядно. Какие в этом году погодные условия?! Очень сложные. А пшеница, нут, кукуруза, подсолнух, выращенные здесь, выглядят прекрасно. Мне кажется, руководители хозяйств, которые здесь побывали, посчитают затраты, сопоставят с возможной выгодой и смогут сделать свои выводы о целесообразности применения удобрений, опираясь на практику, на то, что своими глазами увидели, — подчеркнул директор опытно-внедренческого предприятия «Покровское» Сергей Коюда.

Прибывшие на День поля сельхозтоваропроизводители осмотрели участки агрополигона, ознакомились с новинками сельскохозяйственной техники и современными технологиями, которые позволяют практически в онлайн-режиме следить за состоянием посевов. Также все желающие смогли пообщаться с экспертами «ФосАгро» и представителями научного сообщества.

- Сегодня «ФосАгро» предлагает сельхозпроизводителю не просто удобрения, а комплексные решения для получения качественных и высоких урожаев в засушливых условиях Саратовской области, используя лучшие из доступных технологий. Прежде чем приступить к испытаниям, мы провели анализ почв, определили, каких микроэлементов здесь недостает, и на основании этих данных, а также учитывая особенности высаженных культур, разработали системы их питания. Эта работа особенно актуальна в свете того, что, несмотря на активное развитие поливных установок и ирригационных систем, сегодня более 80% площади пашни в регионе все еще находится в зоне неустойчивого увлажнения. Именно в такой зоне агрополигон при БФ АО «Апатит» показал наиболее успешные технологии применения минеральных удобрений, позволяющие получать стабильные и экономически оправданные урожаи, — подчеркнул по итогам Дня поля директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.

.

СПРАВКА:

Агрополигон Балаковского филиала АО «Апатит» был создан осенью 2018 года. Это уникальный в своем роде центр испытания агротехнологий, развернутый прямо при производстве минеральных удобрений. Его площадь составила 7 гектаров. В организации агрополигона принимали участие крупные научные, исследовательские и промышленные структуры аграрного сектора. Научное сопровождение проекта осуществляют ученые СГАУ имени Н. И. Вавилова, посевной материал предоставил ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», подготовку посевного материала обеспечил ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», техникой для проведения работ обеспечило ООО ГК «Агротэк», вопросы защиты растений взяли на себя АО «Щелково Агрохим» и АО Фирма «Август». «ФосАгро», в свою очередь, обеспечила агрополигон высокоэффективными экологически чистыми минеральными удобрениями. Разработанные системы питания испытывались на наиболее востребованных в Саратовской области культурах: кукурузе, просе, яровой пшенице, подсолнечнике и нуте.

Так, на кукурузе применялось дробное внесение минеральных элементов: основное фосфорное удобрение осенью; под вспашку — для обеспечения питания растений в период активного роста и выметывания; стартовые дозы удобрений — для питания растений в начальные периоды роста и стимулирования формирования сильной корневой системы, обеспечивающей питание и водный режим в период засухи. На подсолнечнике и нуте были продемонстрированы технологии питания с применением жидких комплексных удобрений NP 11:37 перед посевом, а также результаты применения удобрений с серой: сульфоаммофоса марки NP(S) 16:20(12) производства Балаковского филиала АО «Апатит».