Бывший муж украл у саратовчанки детей и проломил голову ее отцу

Жительница Саратовской области, Белла Авдалян, пожаловалась на террор со стороны бывшего мужа, Артура Шавояна, который проживает в Ртищево.

По словам женщины, зимой мужчина украл двух ее детей, 9-летнюю Софью и 11-летнего Роберта, со школы. Якобы он насильно затолкнул их в машину и уехал. После этого женщина обратилась в суд и выиграла три процесса.

- По решению суда дети должны были остаться с матерью, но Артур решил, что ему все дозволено и всех он выкупит, — сообщает Белла в группе «Подслушано в Ртищево» соцсети «ВКонтакте».

Женщина вместе с приставами, родителями, участковым и адвокатом 18 июля отправилась к бывшему мужу, чтобы собрать детей.

По ее словам, бывший муж встретил их агрессией. Он бил Беллу кулаками в живот, дал пощечину ее матери, а также проломил тестю голову кирпичом. Досталось и машине — иномарка осталась без заднего стекла. Сейчас пожилой мужчина находится в больнице.

Белла Авдалян рассказала, что бывший муж разбил ей машину. Фото соцсетей

- Детей он спрятал, мы подали в розыск. Мы вызвали наряд полиции, но Артура даже не задержали, сказали, в отделении нет мест. Как бороться с беспределом? — недоумевает женщина.

.

Такие отношения у Беллы и Артура были не всегда. Они прожили 11 лет в браке, но после того как он начал поднимать руку на возлюбленную, кидаться в нее посудой, она не выдержала и уехала в сентябре прошлого года в другой город с тремя детьми.

По версии портала Life.ru, конфликт разгорелся из-за неудавшегося бизнеса мужчины с братом экс-супруги.

Женщина пишет, что обращалась в прокуратуру и писала в другие органы, однако до сих пор, уже семь месяцев она не видела своих детей.

.

По словам Беллы, она готова забрать заявление и воспитывать детей вместе с Артуром.

Эта запись в группе «Подслушано в Ртищево» набрала уже 18 тыс. просмотров и несколько сотен комментариев. Пользователи соцсети разделились на три лагеря — обвиняют обоих из супругов или же присылают Белле номера телефонов правоохранительных органов, чтобы решить ситуацию.

Отметим, что президент фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова назвала эту ситуацию возмутительной. Она считает, что решение суда должно соблюдаться, а значит Артуру нужно вспомнить, что он живет на территории России, а значит необходимо выполнять законы этой страны.

К вопросу подключилась Уполномоченная по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя.

По их мнению, необходимо привлечь внимание правоохранителей к этому вопросу, и если он подтвердится, принять меры воздействия.