2019-07-19T14:14:21+03:00
Общество

Саратов встретит конец июля дождями

На ближайших выходных еще будет тепло
Дарья Вострикова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Ближайшие выходные, 20-22 июля, и начало недели встретит Саратовскую область небольшой облачностью и жаркой погодой. Столбик термометра поднимется до 24-29 градусов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, южные районы области ждет 30-34 градуса тепла.

Ночами похолодает до 10-12 градусов только в низинах. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

Во вторник и среду вновь придут осадки — кратковременные дожди. Это связано с прохождением атмосферного фронта.

Днем в среду север региона охладится до 18-23 градусов тепла, в южной — 23-28.

Последняя пятидневка месяца тоже принесет жителям Саратовской области дожди.

Последний раз в регионе обильно дождило 17 июля. Сильнее всего намочило Аркадакский район, Ртищево, Базарно-Карабулакский район. Норма осадков практически составила месячную, а в последнем из районов даже превысила ее.

Череда прохладной и теплой погоды — стабильность макушки лета. Основная причина, это активная деятельность циклонов с контрастносодержащими воздушными массами.

В Гидрометцентре отметили корреспонденту «КП-Саратов», что изменениям подверглась температура воды в Волге. Если начало купального сезона шло с опережением, а 24 июня вода прогрелась до 23,6 градусов, то потом пошло планомерное понижение и сейчас уже идет отставание температур от нормы. Сейчас купальщиков ждет охлажденная до 22,2 градусов река.

ИСТОЧНИК KP.RU

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