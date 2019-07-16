В Саратовской области кабан сбросил байкера под колеса грузовика

Опубликовано видео с места нелепой дорожной трагедии под Калининском Саратовской области. Дикий кабан бросился под колеса мотоциклисту на сельской трассе у села Новая Ивановка. Выброшенный животным из седла 45-летний байкер упал под грузовик, проезжавший в эту секунду мимо. Как потом установили прибывшие медики, мужчина от полученных травм погиб на месте.

Трагедия произошла 14 июля, в воскресенье, около семи часов вечера.

На этом автоподъезде к трассе Р-22 «Каспий» под Калининском обычно движение не слишком оживленное. И такое совпадение кажется практически невероятным. Особенно в него непросто было поверить прибывшим на место ДТП сотрудникам правоохранительных органов, которые обнаружили тело раздавленного грузовиком мотоциклиста.

Тем не менее им пришлось поверить 18-летнему водителю ГАЗ-САЗ 3507. В доказательство своих слов он вместе с пассажиром предъявил видеозапись, которую по счастливой случайности успели сделать на телефон. Из нее видно, что кабан, не получивший особых повреждений после ДТП, продолжал находиться рядом с дорогой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720584" frameborder="0"></iframe> Кабан сбил мотоциклиста, который затем упал под колеса грузовика.

За кадром очевидцы происшествия — сам водитель грузовика и пассажир — с волнением в голосе поясняют, что животное внезапно бросилось под колеса мотоцикла. А после того, как байкер упал под проезжавшую мимо машину, кабан не давал людям приблизиться к пострадавшему. Ему не смогли оказать никакой помощи. Все, что сделали очевидцы, — вызвали полицию и сняли видео с места смертельного ДТП.

Благодаря записи невиновность молодых людей подтверждена.

Напомним, в Саратовской области в этот период идет массовый отстрел расплодившихся кабанов.

До 1 октября в регионе должны убить 1 244 особи вне зависимости от пола и возраста.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства области, это делается для регулирования численности животных в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней.

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