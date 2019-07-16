FaceApp: известные саратовцы 20 лет спустя
Уже неделю огромное количество пользователей смартфонов забавляются с приложением FaceApp, изучая, как бы могли выглядеть они лет через 20-30. Программа позволяет состарить лицо человека на фотографии, и этот эффект вызывает бурные эмоции, большей частью положительные. Это, конечно, при наличии чувства юмора у изображенного на фото.
Пользователи соцсетей активно делятся друг с другом картинками «из будущего» и рассуждают о внешности в старости своей и известных людей. Интереснее всего, конечно, увидеть себя самого, а также медийных личностей. «Звезды» шоу-бизнеса, политики, спорта устраивают флешмобы и с удовольствием выставляют свои состаренные фото.
Редакция «КП-Саратов» решила посмотреть, как, возможно, будут выглядеть некоторые наши известные земляки.
Уверены, что эти люди чувством юмора не обделены.
Редактор «КП-Саратов» также провел эксперимент над своим фото и потрясен результатом.
Предлагаем читателям оценить получившиеся фотографии и поделиться своим мнением в комментариях.
Николай Бондаренко
Леонид Писной
Валерий Радаев
Станислав Денисенко
Михаил Исаев
Людмила Бокова
Наталья Шаронова
Дмитрий Тепин (справа)
Сергей Аренин
Илья Захаров
Elvira T
Ольга Баталина
Денис Майданов
Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU