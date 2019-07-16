2019-07-16T17:11:25+03:00
Общество

FaceApp: известные саратовцы 20 лет спустя

«КП-Саратов» предлагает «заглянуть в будущее» и посмотреть на некоторых наших земляков через приложение FaceApp
Дарья Вострикова
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Приложение, состаривающее людей на фото, захватывает все больше пользователейПриложение, состаривающее людей на фото, захватывает все больше пользователейФото: Екатерина Семенова
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Уже неделю огромное количество пользователей смартфонов забавляются с приложением FaceApp, изучая, как бы могли выглядеть они лет через 20-30. Программа позволяет состарить лицо человека на фотографии, и этот эффект вызывает бурные эмоции, большей частью положительные. Это, конечно, при наличии чувства юмора у изображенного на фото.

Пользователи соцсетей активно делятся друг с другом картинками «из будущего» и рассуждают о внешности в старости своей и известных людей. Интереснее всего, конечно, увидеть себя самого, а также медийных личностей. «Звезды» шоу-бизнеса, политики, спорта устраивают флешмобы и с удовольствием выставляют свои состаренные фото.

Редакция «КП-Саратов» решила посмотреть, как, возможно, будут выглядеть некоторые наши известные земляки.

Уверены, что эти люди чувством юмора не обделены.

Редактор «КП-Саратов» также провел эксперимент над своим фото и потрясен результатом.

Предлагаем читателям оценить получившиеся фотографии и поделиться своим мнением в комментариях.

Николай Бондаренко

Николай Бондаренко

Леонид Писной

Леонид Писной

Валерий Радаев

Валерий Радаев

Станислав Денисенко

Станислав Денисенко

Михаил Исаев

Михаил Исаев

Людмила Бокова

Людмила Бокова

Наталья Шаронова

Наталья Шаронова

Дмитрий Тепин (справа)

Дмитрий Тепин (справа)

Сергей Аренин

Сергей Аренин

Илья Захаров

Илья Захаров

Elvira T

Elvira T

Ольга Баталина

Ольга Баталина

Денис Майданов

Денис Майданов

Александр Уриевский

Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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