FaceApp: известные саратовцы 20 лет спустя

Уже неделю огромное количество пользователей смартфонов забавляются с приложением FaceApp, изучая, как бы могли выглядеть они лет через 20-30. Программа позволяет состарить лицо человека на фотографии, и этот эффект вызывает бурные эмоции, большей частью положительные. Это, конечно, при наличии чувства юмора у изображенного на фото.

Пользователи соцсетей активно делятся друг с другом картинками «из будущего» и рассуждают о внешности в старости своей и известных людей. Интереснее всего, конечно, увидеть себя самого, а также медийных личностей. «Звезды» шоу-бизнеса, политики, спорта устраивают флешмобы и с удовольствием выставляют свои состаренные фото.

Редакция «КП-Саратов» решила посмотреть, как, возможно, будут выглядеть некоторые наши известные земляки.

Уверены, что эти люди чувством юмора не обделены.

Редактор «КП-Саратов» также провел эксперимент над своим фото и потрясен результатом.

Предлагаем читателям оценить получившиеся фотографии и поделиться своим мнением в комментариях.

Николай Бондаренко

Леонид Писной

Валерий Радаев

Станислав Денисенко

Михаил Исаев

Людмила Бокова

Наталья Шаронова

Дмитрий Тепин (справа)

Сергей Аренин

Илья Захаров

Elvira T

Ольга Баталина

Денис Майданов