Семью в Саратове, в которой погибли оба ребенка, пытаются выселить из дома

Супругов из Саратова может выселить из дома родная бабушка.

В редакцию «КП-Саратов» обратился Вадим Виноградов, который рассказал, что его с женой Екатериной могут выселить из дома, где они прожили 13 лет.

По его словам, в ноябре 2007 года бабушка Екатерины Виноградовой составила дарственную на внучку и ее семью. Однако в апреле 2019 подала иск в Заводской районный суд и потребовала отменить договор дарения.

- С момента заключения договора дарения ответчики не выполняют своих обязанностей по содержанию дома и оплате налогов, коммунальных и иных платежей. Бремя содержания недвижимого имущества вплоть до августа 2018 года несла истец, после чего отказалась содержать своих родственников, — говорится в решении суда от 14 июня.

Иск был удовлетворен. Однако глава семьи Виноградовых полагает, что решение было принято не совсем справедливо. По его мнению, на престарелую родственницу оказала давление ее сноха, якобы пожилая женщина не осознавала своих действий.

Как рассказал Вадим Виноградов корреспонденту «КП-Саратов», многочисленные свидетели в суде уверяли, что бабушка понимала, что дарит дом. Сторона истца же напротив, заявляла, что престарелая женщина на тот момент находилась под влиянием психоэмоционального стресса после смерти сына, случившейся более чем за полтора года до момента дарения.

Сомнения у Вадима Виноградова вызывает справка психиатрической экспертизы, и то, что сноха добилась от бабушки отказа от наследства умершего сына, а теперь пытается ее руками отобрать у них дом. Он также считает, что судья могла просто встать на сторону пенсионерки ввиду ее возраста, так как, по его мнению, часть свидетельств была проигнорирована, а во внимания приняты только слова снохи.

- Стариков надо защищать, но когда одна алчная особа вначале заставила написать отказную от доли наследства сына, а через 11 с половиной лет (когда уже все сроки отчуждения договора дарения вышли) каким-то образом отобрать дом, чтобы пожилой человек восстал против всей родни (свидетелем против истца выступал еще один сын). Отобрать дом, в котором живет ее внучка с мужем, переживших страшную трагедию 3.08.2018 года, у них погибли дети в один момент. И до сих пор никак не могут прийти в себя, практически пытаясь начать жизнь заново. На семейном совете они решили потратить на апелляцию те деньги, которые откладывали на памятник детям. Дом мы будут отстаивать до конца. А памятник обязательно поставим, но попозже, — заявил Вадим Виноградов.

Кстати, о трагедии 3 августа. Тогда в Сочи сильный паводок унес жизни 16-летнего Андрея и четырехлетней Лизы Виноградовых, которые вместе с матерью приехали в гости к родственнику.

Теперь супруги готовятся подать апелляцию, чтобы обжаловать несправедливое, по их мнению, решение суда и восстановить права на дом.