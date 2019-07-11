2019-07-11T09:54:27+03:00
Общество

Абитуриенты СГАУ все чаще выбирают инженерные направления

Вуз предлагает специальности, востребованные на рынке труда
Екатерина Семенова
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Саратовский государственный университет имени ВавиловаСаратовский государственный университет имени ВавиловаФото: Екатерина Семенова
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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове обсудили итоги основного периода ЕГЭ и начавшуюся приемную кампанию в вузы.

По словам первого заместителя министра образования Елены Нерозя, единый госэкзамен прошел вполне успешно. В этом году выросло число 100-бальников – их оказалось 88 человек, тогда как в 2018 году всего 62. При этом пять девушек набрали 200 баллов.

Снизилось и число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог. С ЕГЭ удалены были всего восемь выпускников, причем трое из них смогут пересдать экзамен уже в этом году – это касается тех, кто допустил нарушения при сдаче обязательных предметов.

- Однако на сдаче госэкзамена испытания не заканчиваются. Все только начинается, – предупредила Елена Дмитриева, начальник отдела развития профессионального образования министерства образования.

В пресс-центре "Комсомольской правды" обсудили итоги ЕГЭ и приемную кампанию Фото: Екатерина Семенова

В пресс-центре "Комсомольской правды" обсудили итоги ЕГЭ и приемную кампаниюФото: Екатерина Семенова

С 20 июня начат прием заявлений абитуриентов в вузы. Если судить по прошлому году, то средний проходной балл составлял 67,9. При этом самыми востребованными остаются экономика, юриспруденция, лечебное дело, педиатрия и педагогические науки. Однако растет число выпускников, которые выбирают для сдачи такие предметы как информатику, физику, математику профильного уровня. Это, по словам Елены Дмитриевой, свидетельствует о развитии и востребованности инженерных специальностей.

- Действительно, существует тенденция к тому, что инженерные направления становятся более востребованными, – отметил и.о. проректора по учебной работе Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова Сергей Макаров. Он отметил, что выросло число заявлений в целом на специальности и направления подготовки, связанные с реальным сектором экономики, в том числе, на химико-биологические направления.

- Аграрный университет реализует многоуровневую систему непрерывного профессионального образования. Образовательная деятельность осуществляется по следующим уровням: среднее профессиональное образование – 19 специальностям, высшее образование – 54 направлениям подготовки (специальностям), в том числе программы бакалавриата – 22, программы специалитета – 3 и программа магистратуры – 20. В этом году при приеме на первый курс по очной форме обучения по программам бакалавриата предусмотрено 561 бюджетное место, на специалитете – 183. При этом СГАУ полностью обеспечивает своих студентов местами в общежитиях – рассказал Сергей Макаров.

По его словам, в этом году наиболее востребованы такие специальности, как «Агроинженерия», «Землеустройство и кадастры», «Наземные транспортно-технологические средства», «Агрономия», «Экология и природопользование», «Ветеринария», «Технология продукции и организация общественного питания» и «Биотехнология», «Ландшафтная архитектура».

- Приглашаю всех в СГАУ – вуз со 105-летней историей. Мы входим по рейтингу Министерства образования и науки РФ в число эффективных вузов, в том числе по показателю «Трудоустройство», что свидетельствует о качестве получаемого образования и востребованности наших выпускников на рынке труда, – заявил Сергей Макаров.

В университете на всех направлениях подготовки и специальностях внедрена практико-ориентированная система подготовки специалистов, функционирует Центр развития карьеры.

Сергей Макаров Фото: Екатерина Семенова

Сергей МакаровФото: Екатерина Семенова

- Отрасль сельского хозяйства одна из немногих, которая ежегодно показывает рост производства. У нас много направлений и специальностей, после обучения по которым наши ребята устраиваются не только на сельских территориях, но и в городах, на различных предприятиях агропромышленного комплекса. Это большой плюс направлений обучения – специалисты всегда востребованы. В университете ежегодно выделяется большое количество мест для целевого набора абитуриентов – отметил Сергей Макаров.

Вуз привлекает абитуриентов из всей России, в том числе из других стран. Стратегической задачей аграрного университета является развитие экспорта образовательных услуг. Например, в этом году у нас обучается более 650 студентов из стран дальнего зарубежья. Впоследствии все они успешно проходят процедуру признания диплома СГАУ на родине, то есть они сознательно выбирают вуз с высоким уровнем подготовки.

- Наш вуз – это гарантия качественного образования, который подтверждает свой статус не только в России, но и за ее пределами, – заявил Сергей Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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