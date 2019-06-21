2019-06-21T13:04:15+03:00
Общество

Выходные в Саратове будут жаркими

Следующая неделя принесет похолодание и дожди
Дарья Вострикова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Выходные, 22 и 23 июня, встретят саратовцев жаркой погодой, отлично подходящей для отдыха на пляже. Понедельник тонизирует горожан прохладой.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в городе установится антициклонный тип погоды со слабым ветром, порывы которого ночью будут достигать всего 1-5 м/с, а днем — 4-9.

По ночам воздух будет остывать до 17-22 градусов.

Днем жара достигнет апогея — 28-34 градуса, в юго-восточных районах — 35-37.

Такая температура приведет к повышенной пожароопасности, поэтому специалисты рекомендуют осторожно вести себя в лесах и на открытом воздухе, не разводить огонь. Вместо этого лучше пойти на пляж, ведь температура Волги достигла 22 градусов — купальный сезон в самом разгаре.

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Однако в понедельник ситуация поменяется. Это связано с прохождением атмосферного фронта. Вечером небо затянет облаками, а жара спадет.

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В течении недели осадки возможны в центральных и северо-западных районах Саратовской области,а уже к следующим выходным территорию региона полностью накроет южный циклон и дожди ожидаются повсеместно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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