2019-06-20T17:07:17+03:00
Общество

Возможностью стать пилотом Путина поинтересовалась дочь начальника Энгельсской авиабазы

Сержант Екатерина Пчела задала вопрос президенту в ходе «Прямой линии»
Александр Уриевский
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Екатерина Пчела задала два вопроса главнокомандующему РФЕкатерина Пчела задала два вопроса главнокомандующему РФ
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Курсант Краснодарского высшего военного училища летчиков сержант Екатерина Пчела поинтересовалась в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным 20 июня, каков годовой налет у главы государства с учетом постоянных международных полетов. Кроме того, курсантка спросила о возможности девушек летчиков стать пилотом президентского борта №1.

- Конечно, наверное, есть. Но обращаю ваше внимание на то, что я пользуюсь самолетами ГТК «Россия», они не входят в состав вооруженных сил.

Что касается налета — он большой, честно говоря уже не помню… С 2012 года по сегодняшний день… трудно сказать сейчас, но если посчитать, сколько в воздухе находился, наверное, в общей сложности несколько месяцев просто в воздухе, — ответил курсантке Владимир Путин.

Екатерина Пчела - дочь начальника авиабазы стратегической авиации

Екатерина Пчела - дочь начальника авиабазы стратегической авиации

Екатерина Пчела поступила в училище в 2017 году и осваивает профессию военного летчика по призванию и по семейной традиции. Ее отец — полковник Олег Пчела, командир Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, расположенной в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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