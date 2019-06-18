В Саратове детскую площадку установили в месте, куда уже дважды падали с трассы грузовики

Уже два грузовика влетели во двор дома №180Б. После первого случая здесь установили хлипкий забор из профлиста, а сразу за ним разместили детскую площадку. Сегодня, не дожидаясь третьего ДТП на спуске с Кумыски, ГИБДД попросила мэрию поставить отбойник на этом участке дороги.

Дом на улице Новоузенская, 180Б в Саратове становится естественным препятствием для грузовиков, движущихся вниз с Кумысной поляны, когда они теряют управление и влетают прямо во двор многоэтажки.

Очередной случай произошел днем 16 июня. Водитель «Газели» съезжал по Новоузенской, потерял управление, вылетел на встречку, протаранил забор из профлиста, согнул отбойник и упал с высоты нескольких метров на детскую площадку. Только по счастливой случайности в этот момент ни детей, ни взрослых на ней не было. Шофер и два его пассажира тоже пострадали несильно, а вот грузовик восстановлению не подлежит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/715019" frameborder="0"></iframe> В Саратове грузовик влетел на детскую площадку.

«Газель» восстановлению не подлежит. Фото из соцсетей

Интересно, как кому-то в управляющей компании (УК «Перспектива»), пришло в голову поставить горки с качелями для ребятни, как раз в том месте, где четырьмя годами ранее в дом врезалась фура с крахмалом. Напомним, водитель также съезжал с Кумыски, не вписался в поворот, слетел с дороги во двор и протаранил стену многоэтажки №180Б. Мужчина за рулем погиб. Тогда, к счастью, детской площадки там не было, ее всю проутюжил бы многотонный грузовик.

Зато теперь место для игр детей здесь оборудовано и именно сюда прилетела упавшая с трассы «Газель».

Авария на Новоузенской 25.09.2015, фура с мукой врезалась в жилой дом.

В ГИБДД города «КП-Саратов» рассказали, что уже внесли в мэрию представление об установке на этом участке одностороннего дорожного ограждения двухъярусной конструкции, а также предупреждающих знаков для водителей о приближении к опасному участку.

Судя по всему, в части ограждения речь идет об отбойнике, который на изгибе той дороги уже стоит, правда, одноярусный.

- При спуске необходимо осуществлять движение только на включенной передаче. Это позволит предотвратить неконтролируемый разгон на уклоне и даст возможность торможения двигателем. Если постоянно использовать тормоза, то это может привести к перегреву и их выходу из строя, — напомнил водителям начальник ОГИБДД УМВД по Саратову Алексей Строгов.

Только запрещающих знаков и отбойника, чтобы остановить в следующий раз забывшего о правилах водителя может не хватить. Возможно, в мэрии подумают о более надежной защите многоэтажного дома и его жителей от «летающих грузовиков».

Улица Новоузенская имеет славу аварийной не только из-за этих двух случаев. В 2010 году груженая пивом фура протаранила сразу 17 легковушек. 17-тонный грузовик выезжал с улицы Миротворцева и у него отказали тормоза. Тогда водитель, чтобы избежать столкновения, повернул направо и одной частью машины залез на тротуар, а вторая продолжала двигаться.

Водитель зацепил 17 машин и дерево. Многие авто были искорежены. Несколько человек пострадали, но, к счастью, обошлось без жертв.