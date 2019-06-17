Подведены итоги майского фотоконкурса «Мисс КП-Саратов»

Две победительницы стали обладательницами титула и получили в подарок фотосессию от партнера «Комсомолки», фотостудии «Белая Дверь».

Напомним, за победу в фотоконкурсе в прошлом месяце боролись пять претенденток: Ольга Симонова, Анастасия Науменко, Елена Ногтева, Ирина Зараева и Наталья Королева. По версии читателей выиграла студентка СГТУ Ирина Зараева.

- Мне 18 лет, из которых десять я посвятила любимому делу — танцам. Учусь в Саратовском государственном техническом университете, в Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций. Помимо учебы, мне также нравится заниматься волонтерством, акробатикой, принимать участие в соревнованиях по прыжкам на батуте, работать со студенческими организациями и прыгать с парашютом. В общем, не люблю сидеть на месте и считаю, что студенчество — лучшее время для саморазвития и покорения новых вершин! — написала Ирина, рассказав о себе в заявке на конкурс.

Необходимо отметить, что ненамного отстала от победительницы в номинации Елена Ногтева, девушки по итогам голосования оставили далеко позади себя остальных соперниц.

Вторую обладательницу титула определило жюри конкурса. Итоги фотоконкурса подводили:

Мария Усова, генеральный директор ИД «Волга-Медиа»;

- Антон Угольков, редактор газеты «Комсомольская правда» в Саратове;

- Игорь Соловьев, фотограф, основатель и руководитель фотостудии «Белая Дверь», партнер фотоконкурса;

- Анна Фомица, Мисс Студенчество Саратовской области-2018, Первая вице-мисс Студенчество России-2018, Краса Приволжского федерального округа-2018;

- Дмитрий Чупис, фотограф;

- Тамара Пенкина, фотограф, психолог, музыкант.

- Очень сложно было отдать кому-то предпочтение — все участницы по-своему прекрасны. Во мне долго спорили психолог, фотограф и просто зритель. Например, Ольга Симонова привлекла своей загадочностью. Очень любопытно было бы увидеть ее на профессиональных снимках, как раскроется в работе с мастером. Уверена, она может удивить! Или Анастасия Науменко — сразу представила себе фотоработу, передающую пластику и грацию этой девушки! — прокомментировала итоги конкурса Тамара Пенкина.

На мнение жюри, вполне возможно, повлияло голосование читателей. Но далеко не все поставили нынешнюю «Мисс КП-Саратов» на первую или даже вторую строчку рейтинга! Поэтому имя победительницы было неизвестно организаторам конкурса до получения результата голосования от последнего из членов жюри. Но в итоге все же Елена Ногтева на один балл опередила Наталью Королеву.

- Я мастер маникюра и по совместительству работник финансовой службы. Закончила модельную школу, есть опыт работы с камерой. Сейчас съемки для меня — хобби, — рассказала о себе Елена Ногтева.

На минувших выходных в пресс-центре саратовской «Комсомолки» прошло награждение победительниц майского фотоконкурса. Девушки получили нарядные наградные ленты с титулом, а также договорились с Игорем Соловьевым о времени проведения фотосессий.

Вчера в официальной группе «Комсомольской правды» — Саратов» в социальной сети «ВКонтакте» началось голосование, по итогам которого будет определена обладательница титула «Мисс КП-Саратов» в июне. В этом месяце за титулы поборются восемь конкурсанток. Одна из них, как и в майском конкурсе, станет обладательницей титула по итогам голосования читателей, другая — определена жюри конкурса. Обе победительницы получат бесплатную фотосессию от наших партнеров, фотостудии «Белая дверь», а их портреты будут напечатаны на обложке саратовского выпуска «Комсомолки».

Также для участниц есть еще одна хорошая новость. В июне к партнерам конкурса присоединился центр эстетической медицины салон красоты «Дива», который приготовил дополнительные приятные сюрпризы. Победительницы получат тревел-набор косметики для волос, а также сертификат на 1 тыс. рублей на окрашивание. Кроме того, визажисты салона красоты «Дива» создадут образ получивших титул девушек перед фотосессией (прическа, макияж).

Претендентки на титул «Мисс КП-Саратов» в июне

За призы в июне будут бороться: многодетная мама Виктория Майер, медицинская сестра-анестезист и тоже многодетная мама Ирина Алешина, инженер Кадрия Искандирова, фитнес-инструктор Юлия Лаптева, работник Пенсионного фонда Ольга Кудинова, экс-преподаватель восточных танцев Вероника Решникова, работник одной из крупных организаций Доминика Павенская, а также спортсменка, участник волонтерского движения Анастасия Семенова.

Редакция «Комсомолки» желает девушкам удачи!

Кроме того, напоминаем, что в настоящее время продолжается прием заявок на участие в июльском фотоконкурсе «Мисс КП-Саратов». Ждем электронных писем от наших красавиц!