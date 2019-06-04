Уровень воды в Волге на 1,45 метра выше минимума

Руководитель Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин призвал не устраивать панику и не распространять слухи о катастрофическом обмелении Волги.

- Для того, чтобы давать оценки происходящему, нужно обладать знаниями и хоть немного поинтересоваться историей вопроса, — заявил он в беседе с корреспондентом «КП-Саратов».

Уровень воды в Волгоградском водохранилище на 1,45 метра выше минимально допустимого.

Объем притока в водохранилища Волжско-Камского каскада меньше средних многолетних показателей из-за аномально снежной зимы.

Михаил Федорович рассказал, что приток воды в Волжско-Камский каскад водохранилищ происходит в основном в весенний период за счет снегового питания.

До создания водохранилищ весь объем воды весеннего периода с верховьев реки и ее притоков беспрепятственно уходил в Каспийское море.

После создания каскада водохранилищ коренным образом был нарушен естественный гидрологический режим великой реки. В десятки раз уменьшен водообмен, скорость течения воды, обогащение ее кислородом, интенсифицированы процессы берегообрушения, заиления, обмеления и заболачивания участков водохранилищ.

Вместе с тем созданы благоприятные условия для бездефицитного водопотребления городами, промышленными центрами и населенным пунктами для получения огромного объема электроэнергии, работы мелиоративных систем, комфортные условия для работы речного транспорта и т. д.

Но ежегодный приток воды в водохранилища в весенний период за счет таяния снега не есть величина постоянная, и причина тому — природный и погодный факторы.

Главный метеоролог области призвал не устраивать панику и не распространять слухи о катастрофическом обмелении ВолгиФото: Екатерина Семенова

Для оптимального распределения ограниченного объема водных ресурсов, поступающих в весенний период за счет таяния снега с площади водосбора Волжско-Камского бассейна, на федеральном уровне функционирует межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей регионов.

Росводресурсами устанавливаются оптимальные режимы для конкретных периодов работы гидроузлов водохранилищ каскада.

Режим подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

- В результате не каждый год все регионы удовлетворены тем уровнем воды в Волге, что им достается от распределения водных ресурсов, так как не всегда природные запасы воды бездефицитны и всех устраивают, — отметил Михаил Болтухин.

В этом году Волга действительно получила недостаточно талых вод. Причина этого, как ни парадоксально, аномально снежная зима.

- Основная масса снега выпала в первой половине, когда почва не успела достаточно промерзнуть. В некоторых местах почва оставалась талой. Поэтому с повышением температуры воздуха весной большая часть талых вод впиталась в почву, не попав в реку.

В результате объем воды оказался ниже средних многолетних значений, — пояснил главный метеоролог Саратовской области.

Сейчас уровень воды в Волгоградском водохранилище районе Саратова составляет 4,45 метра (по Балтийской системе 14,45 метра). В прошлом году он был 4,55 метра, то есть всего на 10 см выше. В то же время при проектировании водохранилища был установлен минимальный показатель для летней межени — 13-я отметка (13 метров). То есть сейчас уровень на 1,45 метра выше минимума.

- До 1 июля уровень еще снизится — примерно на 40 см. То есть все равно будет примерно на метр выше минимальной отметки, — рассказал Михаил Болтухин.

Тем не менее визуально многие отмечают «пересыхание» Волги. Михаил Болтухин рассказал, что в процессе эксплуатации русло реки заиливается и заболачивается, берега частично разрушаются и становятся более пологими. Фактически это приводит к тому, что если уровень воды падает, например, на 20 см, то из-за плоского берега кажется, будто уровень воды понизился на несколько метров. При этом появляется главный «признак» обмеления – высохшая икра на водорослях.

- Но это не означает, что уровень в действительности катастрофически упал, — пояснил Михаил Болтухин. — Необходимо проводить борьбу с заиливанием и берегоразрушением, углублять русло реки. Или менять минимальную проектную отметку с 13-й на 14-ю.

Но от этого воды фактически больше не станет.

Также он пояснил, что если не сбрасывать воду в Волгоградском водохранилище, то обмелеет Волго-Ахтубинская пойма, что намного хуже для рыбоводного хозяйства.