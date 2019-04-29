2019-04-29T14:58:34+03:00
Общество

Автору логотипа Саратовской области не заплатили за работу

Эдвард Давтян продолжает работу над волонтерским проектом «Открой Россию»
Александр Уриевский
Поделиться:
Эдвард Давтян рад, что его работу оценилиЭдвард Давтян рад, что его работу оценилиФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Эдвард Давтян до сих пор не получил денег за разработку логотипа Саратовской области. Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Саратов» в кулуарах фестиваля-форума туристских ресурсов «Диво Поволжья», который проходил в 27-28 апреля в Энгельсском районе. На фестивале автор логотипа региона представлял своей проект «Открой Россию».

Напомним, конкурс на разработку логотипа в августе 2018 года выиграло ООО «Специалист» из Смоленска, которое снизила начальную цену со 140 тыс. рублей до 49,3 тыс. Для работы над созданием лого и брендбука предприимчивые смоленские специалисты привлекли саратовца Эдварда Давтяна. Тот вместе с коллегами придумал и нарисовал логотип Саратовской области в виде разноцветных кружочков, формирующих литеру «С».

Как признался сам автор, этот образ навеян строчкой из известной песни «Огней так много золотых…».

В январе 2019 года логотип и брендбук официально представила журналистам председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

Как рассказал «КП-Саратов» Эдвард Давтян, ему за разработку было обещано «20-30 тыс. рублей», которых он до сих пор не получил.

По словам Давтяна, приятно, что его труд оценили, а конкретная сумма в этом случае вряд ли отражает реальную стоимость подобной работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Артемий Лебедев создал туристический логотип Саратова

С помощью него власти рассчитывают привлечь путешественников и инвесторов

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
Вячеслав Володин возглавит Совет благотворителей организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»
Экс-главу Марксовского района осудили на 10 лет колонии строгого режима
За неделю ОРВИ заболело почти 9 тыс. жителей Саратовской области
Панкову понравился конструктивный настрой журналистов
Саратовские байкеры пообещали горожанам тихие ночи
ГЖИ посоветовала жителям затопленного подъезда в Балакове обращаться к подрядчикам
Саратовский спортсмен взял серебро первенства России по борьбе на поясах
Корабли отгрузили из Саратовской области 406,8 тыс. тонн зерна
Юлия Литневская призвала принять участие в Диктанте Победы
В Саратове на Радоницу будут ходить автобусы до кладбища
Поставлен новый рекорд: 5,2 тыс. тонн ТКО поступило на концессионные объекты за выходные
В Саратовской области стали чаще давать взятки
В Саратове муж не пускал приставов к машине жены-должницы