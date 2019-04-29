Автору логотипа Саратовской области не заплатили за работу

Эдвард Давтян до сих пор не получил денег за разработку логотипа Саратовской области. Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Саратов» в кулуарах фестиваля-форума туристских ресурсов «Диво Поволжья», который проходил в 27-28 апреля в Энгельсском районе. На фестивале автор логотипа региона представлял своей проект «Открой Россию».

Напомним, конкурс на разработку логотипа в августе 2018 года выиграло ООО «Специалист» из Смоленска, которое снизила начальную цену со 140 тыс. рублей до 49,3 тыс. Для работы над созданием лого и брендбука предприимчивые смоленские специалисты привлекли саратовца Эдварда Давтяна. Тот вместе с коллегами придумал и нарисовал логотип Саратовской области в виде разноцветных кружочков, формирующих литеру «С».

Как признался сам автор, этот образ навеян строчкой из известной песни «Огней так много золотых…».

В январе 2019 года логотип и брендбук официально представила журналистам председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

Как рассказал «КП-Саратов» Эдвард Давтян, ему за разработку было обещано «20-30 тыс. рублей», которых он до сих пор не получил.

По словам Давтяна, приятно, что его труд оценили, а конкретная сумма в этом случае вряд ли отражает реальную стоимость подобной работы.

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