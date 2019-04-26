Передел власти в правительстве Саратовской области

Вчера, 25 апреля, на брифинге губернатор Валерий Радаев озвучил серьезные изменения в структуре областного правительства. Самым главным новшеством стало появление еще одного вице-губернатора – председателя правительства. Валерий Радаев сложил с себя полномочия председателя саратовского правительства, теперь персональная ответственность лежит в первую очередь на Александре Стрелюхине, ныне главе Энгельсского района, назначение которого губернатор на вновь созданный пост анонсировал.

За всю новую историю России и время существования поста губернатора Саратовской области, такой шаг предпринят впервые. Действующий глава региона делится своими полномочиями, а точнее передает огромный объем обязанностей и ответственности вновь созданной должности председателя правительства области.

Валерий Радаев на брифинге 25 апреля заявил о переменах в структурах власти региона. Фото пресс-службы губернатора

Как пояснила «КП-Саратов» руководитель пресс-службы губернатора Нина Попова по итогам брифинга, эти изменения вступают в силу не завтра.

- Есть регламент — документ будет подписан губернатором после того, как новую структуру утвердят на заседании областной думы. После этого изменения вступают в законную силу, и будут произведены назначения. О конкретной дате начала работы людей в новых должностях пока говорить преждевременно. Планируется, что соответствующие документы рассмотрят депутаты на заседании областной думы, затягивать с этим никто не будет, — уверена Попова.

Увеличивается количество чиновников областного правительства. И новому вице, и новому зампреду по социалке, которые вскоре появятся, понадобятся замы, секретари, референты, советники, водители, наконец.

- О затратах на новые структуры надо говорить, когда они будут утверждены. Появляются два новых аппарата в структуре правительства — вице-губернатора — председателя правительства и еще одного зампреда по социальным вопросам. При этом сокращается должность министра финансов, — подчеркнула Нина Попова.

При сокращении одного высокопоставленного чиновника в виде министра, область обретает еще двух, вместе с положенными им штатом подчиненных.

Валерий Радаев и руководитель пресс-службы Нина ПоповаФото: Александр Уриевский

Почему произошли эти изменения, и почему — именно сейчас?

- Губернатор на брифинге обосновал причины структурных изменений: реализация нацпроектов, инвестпроектов, повышение качества управления. За основу взята структура федерального правительства, — заметила Попова.

На вопрос, почему у зампреда Валентины Гречушкиной из сферы ответственности изъяты самые сложные и объемные блоки работы — образование, медицина, соцполитика, Нина Попова пояснила:

- С этого года серьезные национальные проекты, большой блок вопросов и строительства новых социальных объектов. Поэтому ответственность за эту работу распределена на двух зампредов, — сказала руководитель пресс-службы главы региона.

Напомним, Валерий Радаев 25 апреля заявил, что слагает полномочия председателя саратовского правительства.

Причинами этого, по словам губернатора, стали системные недоработки правительства в нынешнем составе.

- Недорабатываем, в первую очередь, в промышленности, есть потенциал в сельском хозяйстве, недорабатываем в бюджетной сфере. Изменяем структуру правительства для увеличения эффективности, это делается, чтобы повысить результативность региональной команды, оперативно реагировать на проблемные вопросы, решать их в максимально сжатые сроки. Именно такие требования предъявляются к власти. Именного такого отношения к делу требуют жители области. Нужна новая динамика, в числе задач: повышение производительности труда реформирование органов, — заявил глава региона.

Самое значимое новшество — разделение полномочий губернатора и председателя правительства. Теперь кабинет министров возглавит вице-губернатор, эту должность займет Александр Стрелюхин, ныне возглавляющий Энгельсский район.

Александр Стрелюхин станет председателем правительства области, Валерий Радаев останется губернаторомФото: Александр Уриевский

В сфере ответственности вице-губернатора — председателя правительства — развитие реального сектора экономики, решение всего массива проблемных тем в этом сегменте, — подчеркнул Валерий Радаев.

При этом действующий вице-губернатор Игорь Пивоваров свое кресло сохранит, он будет также курировать вопросы внутренней политики области.

К тому же принято решение об упразднении должности министра финансов. Его полномочия перейдут первому зампреду правительства Вадиму Ойкину. Само министерство финансов сохранится.

Кроме того, появятся два зампреда по социальной сфере, между ними разделят обязанности Валентины Гречушкиной. Сей подбирается кандидатура на должность второго зампреда, который будет отвечать за здравоохранение, образование, социальные и трудовые отношения. Самой Гречушкиной останется только культура, спорт и туризм, наименее ресурсные и масштабные сферы.

Также планируется расширить обязанности зампреда Василия Разделкина, который сегодня курирует вопросы строительства нового аэропортового комплекса. Поскольку аэропорт практически закончен, а оставить такого профессионала Разделкина в правительстве нужно, теперь на него также возложат кураторство сфер транспорта, промышленности и дорожного хозяйства. Это формально позволит снизить объем работы зампреда Романа Бусаргина, которому останутся вопросы строительства и ЖКХ, работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций и преодолению последствий ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705288" frameborder="0"></iframe> Брифинг Валерия Радаева.

Чем же займется губернатор Радаев? За ним остается общее руководство.

- По всем направлениям — национальные проекты, взаимодействие с федеральным центром. Инвестиции. Все базовые отраслевые темы — как стратегические, так и текущие. Исполнение программы комплексного развития отдаленных территорий, проекта агломерации, работа с муниципальной властью. Постоянные коммуникации с населением, — очертил круг своих обязанностей сам Валерий Радаев.