Зоозащитники в Саратове предлагают пронести на «Бессмертном полку» фотографии собак

Таким образом предлагается почтить память четвероногих защитников нашей родины.

Соответствующая информацию опубликовала на своей страничке замруководителя саратовского «ЗооСпаса» Елена Григорян.

- На всех фронтах ВОВ действовали полки, батальоны, отряды и роты военного собаководства. Всего же по военным дорогам от Москвы до Берлина проползло, прошагало, проехало и пробежало 68 тысяч Шариков, Бобиков и Мухтаров: породных и не очень, больших и малых, гладких и лохматых. Все они внесли неоценимый вклад в великое дело.

Не многие знают, но на историческом параде Победы, наряду со всеми родами войск шли и подразделения военных собаководов. Впереди шагал будущий главный кинолог страны - подполковник Александр Мазовер. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь главнокомандующему, поскольку он нес на руках бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады - собаку по кличке Джульбарс.

Пес был завернут в шинель Сталина. Таково было распоряжение Главнокомандующего.

Собаки дважды принимали участие в главном Параде Победы в Москве: в 1945 и в юбилейном 2005. А вот в регионах в Бессмертных полках служебные собаки прошли уже в Тюмени, Владивостоке и Якутске.

Мы не хотим тащить на массовое шествие собак, но мы просим у организаторов Бессмертного Полка разрешения, чтобы волонтеры прошли с табличками животных-героев, которые бок о бок с советскими солдатами прошли от Москвы до Берлина, — написала Елена Григорян.

Руководитель штаба акции «Бессмертный полк», Герой России, депутат городской думы Александр Янклович отметил, что в годы Великой Отечественной войны животные действительно использовались в различных целях.

- Собаки участвовали в разминировании, помогали медикам, связистам. Но ведь это не единственные животные, которые воевали. Лошади были основной тягловой силой. В некоторых регионах верблюды использовались. Но у каждого животного, каким бы оно хорошим и дрессированным ни было, был «проводник» - человек, чьи приказы это животное выполняло. Поэтому, я считаю, если нести фотографии собак, то обязательно вместе с портретами солдат, людьми, с которыми они служили. Это логично, на мой взгляд, - сказал Александр Янклович.

Он отметил, что в Параде Победы собаки-участники войны также шли со своими проводниками. В целом Александр Янклович подчеркнул, что организаторы не собираются ничего запрещать участникам «Бессмертного полка», но призвал подходить к этому вопросу «со здравым смыслом».

- Единственное, хотел бы попросить людей не приходить в состоянии алкогольного опьянения и воздержаться от политических лозунгов, - призвал Александр Янклович.