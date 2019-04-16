Александр Логинов признался, что мечтает о золоте Олимпиады

Пообщаться с болельщиками спортсмен решил сегодня, 16 апреля, в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Поклонники биатлона спрашивали у Александра Логинова о его самочувствии, планах на будущее, отношениях, которые сложились с коллегами по команде и биатлонистами из других стран.

По словам нашего земляка, он слышал, что его называют «лидером сборной России», однако сам себя таковым не считает. «Но подавать команде пример нужно», - говорит Александр Логинов.

Взаимоотношения внутри сборной, по словам спортсмена, прекрасные. «Парни всегда на позитиве, даже если в душе кошки скребут», - охарактеризовал соратников биатлонист. Из иностранных спортсменов Александр Логинов в первую очередь отметил норвежских биатлонистов, которые «поддерживают Россию», а также сказал про дружеские отношения с лидером мирового биатлонного рейтинга Йоханнесом Бе.

Касаемо француза Мартена Фуркада Александр рассказал, что они с экс-лидером мирового рейтинга стараются «не трогать друг друга». Хотя, когда это требуется, могут пожать руки в знак уважения - это обязательная вежливость спортсменов.

Главной в карьере целью, как и многие спортсмены, Александр Логинов назвал победу на Олимпийских играх. «Про допуск к ней отдельный разговор, но надеяться я не перестану», - подчеркнул наш земляк и добавил, что ему не в чем себя обвинить.

Задал несколько вопросов саратовскому биатлонисту и корреспондент «КП-Саратов». В первую очередь наше издание поинтересовалось мнением профессионального спортсмена о будущем биатлона в нашем регионе - в Саратове есть сильные юниоры, которые затем «разлетаются» по другим субъектам РФ, что не позволяет нам войти в число «биатлонных губерний». Александр Логинов поблагодарил саратовских тренеров за их работу и выразил уверенность, что усиление подготовки и новые победы смогут повлиять на ситуацию, биатлону станут уделять больше внимания.

Вспомнил спортсмен и о своем первом тренере, Екатерине Халиуллиной. По его словам, они поддерживают связь, с тренером сохранились теплые отношения. «Мы часто списываемся, я за многое ей благодарен!» - подчеркнул Александр Логинов.

Еще один вопрос касался подготовки к предстоящему сезону. Корреспондент «Комсомолки» поинтересовался, будет ли усиление «огневой» подготовки, так как в конце сезона спортсмена, чаще всего, подводили промахи на рубежах.

- К ближайшим сборам мы будем разбирать проблемы в стрельбе, возможно, к концу сезона подкачала огромная усталость. Я ничего на следующий сезон не загадываю, мы просто выполним определенную работу. Подтянем лыжную подготовку, также стрелковую часть, в особенности - из положения лёжа, — прокомментировал Александр Логинов.