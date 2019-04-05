В Саратове отменен концерт экс-лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли

В Саратове отменился концерт Кена Хенсли, бывшего лидера британской рок-группы Uriah Heep.

Как сообщил «КП-Саратов» руководитель ООО «Творческая мастерская» Сергей Мошин, организатор концерта, причиной стали «внутренние противоречия».

- Вина не столько организатора, сколько директора Кена Хенсли. Нам были поставлены такие условия, в том числе финансовые, что выполнив их все, мы бы остались в минусе. Например, в 2014 и 2016 годах мы уже привозили Кена Хенсли, концерты были шикарные. Но тогда для него мы покупали билеты в самолете улучшенного эконом-класса. А сейчас от нас потребовали бизнес-класс, что гораздо дороже. Поэтому в воскресенье вечером пришли к соглашению об отмене концерта, — рассказал Сергей Мошин.

Афиша с Кеном Хенсли в СаратовеФото: Дарья Вострикова

В то же время Кен Хенсли в своем интервью ТАСС и в официальной группе винит именно саратовских организаторов.

- Если быть кратким, то местный промоутер подписал контракт, но продолжал игнорировать его условия, касавшиеся выплат, мест проведения концертов и тому подобного. Мы предоставили ему полную свободу действий, но он в итоге не сдержал слово, и нам ничего не оставалось сделать, кроме как пойти на отмену, — заявил музыкант.

При этом он подчеркивает, что любит своих русских фанатов и очень опечален этим фактом.

- Это всего второй случай за десять лет, когда я отменяю концерт, и полагаю, что данный факт вполне красноречиво свидетельствует, насколько серьезно он нарушил наше соглашение. Я надеюсь вернуться туда, чтобы реабилитироваться, — заявил Кен Хенсли.

Объявление об отмене концерта в Саратове. Скрин со страницы "ВКонтакте" Кена Хенсли

По словам Сергея Мошина, нельзя сказать, что билеты были не распроданы. У него есть подтверждение, что на концерт пришли бы как минимум 300 человек, что хватило для проведения мероприятия. Теперь ООО «Творческая мастерская» начала возвращать людям деньги за билеты.

Сергей Мошин сообщил, что в последние недели не только в Саратове, но и по всей России идет волна отмены концертов, выступлений, спектаклей. По его мнению, это связано с настроением людей, которые потеряли желание веселиться.

- Думаю, это общая тенденция, по стране целый шквал. Думаю, что связано это, в первую очередь, с положением людей. Даже не столько в деньгах, а в том, что у людей исчезает вера. Даже если взять Саратов — идут массовые сокращения, увольнения, какие могут быть концерты? У человека настроение запить, а не развлекаться и отдыхать ходить. Просто нет желания, — считает он.

Сергей Мошин также отметил, что его предприятие работает уже 11 лет в сфере концертной деятельности. Впереди запланировано еще много мероприятий, например, концерт иеромонаха Фотия, победителя шоу «Голос».