Что делать, если прислали несправедливую платежку за капремонт

Как сообщили жители города «КП-Саратов», за февраль горожанам начали выставлять платежки за капитальный ремонт с долгами, о которых они ранее не имели понятия.

Начальник Госжилинспекции по Саратовской области Сергей Вербин пояснил, как обстоит дело с платежами у жильцов новостроек.

- В Саратовской области принято постановление правительства о льготном периоде в пять лет, на который новостройки освобождаются от уплаты за капитальный ремонт.

С какого момента считается этот срок — с 30 июня 2015 года, когда внесены изменения в Жилищный кодекс. Именно с этого дня собственники жилья в новостройках освобождаются от платежей за капремонт сроком на пять лет с момента внесения многоквартирного дома в программу. Если дом включен в программу капремонта после этой даты, а жильцам все равно в течение первых пяти лет выставляют платежки за него, то это незаконно.

Собственники квартир в домах, попавших в программу до 30 июня 2015 года, должны платить взносы за капремонт на общих основаниях, как и в любом другом доме, которому десять, 20, 30 лет.

Сама программа начала действовать с 2014 года, и все дома, которые введены в течение этих полутора лет, с начала 2014 до 30 июня 2015 года, они платят как все, несмотря на то, что по факту они новые.

Да я слышал, что произошел сбой при передаче данных о платежах за капремонт от управляющих компаний в региональный Фонд капремонта. У нас таких обращений пока около десятка. На личных приемах получаем такие вопросы, люди жалуются также из Аткарска, из Шихан, из Вольска. Мы переадресовали их в Минстрой и по каждому конкретному случаю разъясняли собственникам ситуацию. Приходится этим заниматься, потому что люди жалуются, что в Фонд капремонта дозвониться очень трудно. Нам все-таки более оперативно дают ответ, — рассказал Сергей Вербин.

В Фонде капремонта по поводу возникших вдруг долгов у населения официально пояснили следующее:

- В Саратовской области 1 278 домов, выбравших способом аккумулирования средств специальный счет и доверивших региональному оператору функции его владельца.

Однако полномочия на выпуск платежных документов у Фонда есть только по 792 счетам из 1 278 (62% от общего числа домов). По остальным «фондовским» спецсчетам платежки готовят управляющие домами организации.

Именно у этой категории собственников чаще всего возникают проблемы с отсутствием платежных документов, так как управляющие организации, не являющиеся владельцами специальных счетов, зачастую не выпускали платежные документы на уплату взносов.

Задолженность в платежном документе может возникнуть также в случае, если платежный документ Фондом был сформирован раньше, чем учтена оплата в базе данных. Уплату взносов на капитальный ремонт необходимо производить до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Чтобы понять, где ошибка в платежках, придется обращаться к специалистамФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области также прокомментировали ситуацию с платежками Фонда капитального ремонта и попытались перевести его разъяснения на человеческий язык.

- В Минстрое весьма озабочены этой ситуацией. Была проведена проверка и выяснилось, что такая проблема могла возникнуть с домами, которые по решению собственников жилья аккумулировали средства на капремонт на спецсчете и платежные документы выставляли управляющие организации.

Когда у Фонда капремонта появилась возможность самостоятельно печатать платежки и выставлять жильцам, начались проблемы. Дело в том, что данные в базу Фонда были занесены на основании сведений от управляющих компаний, а там могли быть ошибки. Или если долги копились из-за того, что платежки не выставлялись вовсе, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.

В результате специалисты советуют жителям, которых возникли на их взгляд, неоправданно большие суммы в платежках за капремонт, собрать и передать документы, подтверждающие оплату и отсутствие задолженности в головной офис Фонда. Здесь есть техническая возможность сверить их данные с данными управляющих организаций.

Адрес головного офиса: Саратов, улица Челюскинцев, 128, литер А, приемные дни — среда-четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, прием ведется сотрудниками отдела бухгалтерии в 107 кабинете.

Не исключено, что такие вопросы могут возникнуть у жителей других районов Саратова. Сейчас проблема вскрылась в Заводском и Волжском районах.