Где можно весело отдохнуть в Саратовской области в последнюю неделю марта

Когда на улице солнце сменяется осадками, а снег чередуется с дождем, кажется, что лучшие мероприятия нас ждут впереди, в то время, когда наступит тепло. Но это обманчивое ощущение. Ведь в межсезонье можно как попрощаться с уходящей зимой, так и поприветствовать наступающее лето.

Флешмоб «Голый спуск»

В предстоящие выходные парк отдыха «Хвалынь» отмечает день рождения курорта и проводит мероприятие, приуроченное, кроме торжественной даты, к закрытию горнолыжного сезона - это традиционный флешмоб «Голый спуск».

Организаторы призывают удивить всех окружающих и взорвать интернет своими фото и видео! Участники соберутся около подъемника, поднимутся на вершину спуска, оставят там верхнюю одежду (ее доставят вниз на транспорте) и едут вниз большой массой! То есть, отличные фото и эмоции гарантированы!

Чтобы подсчитать количество участников организаторы ввели обязательную регистрацию (записаться можно на сайте hvalin.ru).

Г. Хвалынск.

Парк отдыха «Хвалынь».

30 марта. Начало (спуск) в 14.00. Регистрация участников с 10.00.

Участие бесплатное.

Для тех, кто желает принять участие во флешмобе (или стать зрителем), но испытывает трудности с тем, чтобы добраться до Хвалынска, из Саратова проводятся организованные туры. Их цена зависит от выбранных опций. Можно просто доехать со своим снаряжением в комфортном автобусе, в пути поиграть в различные игры, позавтракать. А можно в дополнение к этому посетить термы, взять в аренду снаряжение, покататься на снегоходе, посетить знаменитые Хвалынские термы.

Детский парк (либо по пути автобуса к Вольскому тракту).

30 марта. Выезд в 7.00.

Обязательная предварительная запись по тел. (8452) 900-133.

Стоимость от 1500 рублей.

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Легенды саратовского Арбата

Как и обычно, интересно провести время можно и без выезда из Саратова. Например, посетив историческую экскурсию по проспекту Кирова.

Улица Немецкая, проспект Кирова, Саратовский Арбат… как только не называют самую известную и популярную улицу города! Проспект Кирова по праву считается визитной карточкой Саратова. Помимо прочего - это одна из самых ярких и интересных улиц исторического центра города! Посмотреть на шедевры архитектуры проспекта и послушать интересные сюжеты, которые связаны с историей наиболее ярких зданий, можно на отдельной экскурсии.

Опытный гид-историк познакомит не только с внешним видом домов, но и покажет интересные дворы и интерьеры там, где это возможно. Будет затронута также тема исчезнувших зданий проспекта.

Пл. Кирова.

30 марта. Начало в 11.00.

Обязательная предварительная запись по тел.: +7-964-879-96-60.

Стоимость от 300 рублей.

Саратовский Арбат - проспект Кирова

Фотоквест по Саратову

Для любителей проверить свою эрудицию состоится фотоквест «Объективная реальность», в ходе которого саратовцы смогут не только проверить знания, но и лучше узнать свой город.

Участникам игры предстоит разгадать серию загадок о достопримечательностях Саратова, сделать с ними фотографию и загрузить в соцсеть. Команда, которая быстрее остальных справится с заданиями, получит памятные подарки от организаторов.

Принять участие в игре смогут команды в составе 2-4 человек, зарегистрироваться можно по телефону: 23-77-60, а также в официальной группе Городского центра им. П.А. Столыпина ВКонтакте.

Ул. Набережная Космонавтов, 7А.

30 марта. Начало в 13.45.

Участие бесплатное.