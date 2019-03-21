На все руки мастера

Что делать, если у вас до настоящего времени не было увлечений, связанных с искусством, а душа просит прекрасного? Можно сходить в музей, на выставку, концерт или спектакль. Но если есть желание не просто восхищаться другими, а творить самому? Попробовать себя в различных направлениях можно, посетив специальные уроки — мастер-классы. В последнее время это направление набирает популярность. При наличии желания, терпеливости и некоторого уровня настойчивость можно найти даже бесплатные уроки. Правда, выбрать удобное время в таком случае уже не получится, например, на предстоящую неделю свободных занятий «Комсомолке» найти не удалось.

Пожалуй, самыми доступными и разнообразными можно назвать мастер-классы, предлагаемые общественными организациями творческого направления. Одно из таких объединений — «Мастера декоративно-прикладного искусства». Здесь предлагается занятия по большому количеству направлений. Изготовление изделий из кожи, работа на гончарном круге, лепка игрушек из глины, лоскутное шитье, валяние, мозаика, плетение из бисера, роспись камней, дерева, лепка из полимерной глины, народная кукла, украшения из фоамирана. Мастер-классы проводятся как индивидуально, так и для групп (в этом случае цена занятия будет меньше). (6+)

СРОО «Мастера ДПИ».

Ул. имени Кутякова И.С., 18.

Тел. +7-906-149-42-25.

Стоимость занятия от 250 рублей.

Еще одно аналогичное объединение — Палата ремесел, действующая при Торгово-промышленной палате Саратовской области. Организация также предлагает самый широкий набор мастер-классов, рассчитанных как на взрослых, так и на детей. Организация предлагает научиться лепке из глины, изготовлению изделий из «металлической глины», кожи, лозоплетению, резьбе по дереву, лепке из фаянса, глазуровке изделий из керамики, валянию из шерсти, бисероплетению, гончарному делу, работе на 3D-принтере. Кстати, занятия можно организовать не только на территории Палаты ремесел, но и на выездном мероприятии. (6+)

АНО «Палата ремесел Саратовской области».

Ул. Шелковичная, 186.

Тел. (8452) 390-460.

Стоимость занятия от 300 рублей.

Очень часто выездные мастер-классы устраивают различные магазины для хобби и творчества, например «Леонардо». На ближайшем из них предлагается изготовить мыло ручной работы «Тельняшка». На занятии желающие смогут собственноручно создать ароматное мыло с узором в виде полосатой тельняшки - организаторы научат особой технике заливки, которая позволяет в простой форме получить эффектные горизонтальные полосы разных цветов. (6+)

ТРЦ «Тау Галерея».

3-я Дачная.

23 марта. Начало в 14.00.

Стоимость 350 рублей.

Приобщиться к прекрасному предлагают и различные студии. Ведь в ходе мастер-класса можно понять, стоит ли связывать свою жизнь с каким-либо видом искусства, или нет. Например, в воскресенье желающие смогут нарисовать котика. (6+)

Art studio «Акварель».

Ул. имени Вавилова Н.И., 6, оф. 403 (галерея «Каштан»).

Тел. (8452) 68-11-46.

24 марта. Начало в 16.00.

Стоимость от 550 рублей.

Некоторые студии организуют мастер-классы на постоянной основе, как правило, для этого выбираются выходные дни. Так, например, принято в художественной мастерской «Возьми кисть». (6+)

Художественная студия «Возьми кисть».

Ул. имени Киселёва Ю.П., 2.

Тел. (8452) 448-222.

Стоимость 450 рублей.