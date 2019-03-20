Особняк для будущих работников искусства в Саратове за 200 млн рублей

Депутаты областной думы и чиновники регионального правительства изучают возможности покупки особняка Шмидта для размещения в нем колледжа искусств.

В очередной раз эту тему обсудили в конце прошлой недели. В региональном парламенте состоялось заседание рабочей группы. Провел совещание заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Николай Бушуев.

Газета "Комсомольская правда -Саратов" напомнила, что бывшую усадьбу П.П. Шмидта постройки XIX века, находящуюся по адресу ул. Радищева, 14, в качестве учебного корпуса колледжа искусств предлагает купить региональное министерство культуры. Сейчас помещения уже используются образовательным учреждением, в них размещено хореографическое отделение. Однако здание в настоящий момент арендуется. Собственник предлагает региону выкупить строение за 200 миллионов рублей.

Колледж искусств в СаратовеФото: Александр Уриевский

Мало кто помнит, но у этого особняка довольно интересная история. Здание было муниципальным. Но администрация заложила его банку. В 2000-м усадьбу выкупил частный собственник. Цена официально не озвучивалась, но, по нашей информации, она была на несколько порядков ниже озвученной сегодня. Новый владелец строил различные планы по использованию памятника архитектуры, но все они провалились. Информация о том, что усадьба в очередной раз может быть продана, появилась 3-4 года назад. Тогда эксперты считали, что здание может стоить около 120-130 млн рублей.

Поэтому неудивительно, что при обсуждении покупки объекта за 200 млн рублей завязалась оживленная дискуссия. На заседании бюджетного комитета депутат Сергей Курихин заинтересовался озвученной стоимостью (около 80 тысяч рублей за квадратный метр) и заявил, что следовало бы провести конкурс на приобретение помещений. С этим согласился Николай Бондаренко, который назвал цену завышенной и задал вопрос, не заложен ли в сумму откат. Александр Нараевский заметил, что в Саратове есть пустующее здание монтажного техникума, его аренда (покупка) будет стоить дешевле.

На выпады парламентариев отвечала министр культуры Татьяна Гаранина. Она пояснила, что строительство нового здания обойдется примерно в 300 млн рублей. А к готовым объектам применяются особые требования, учитывая специфику образовательного процесса в колледже искусств: балетный класс, концертный зал. Здание бывшей усадьбы

П.П. Шмидта под эти условия подходит. Учитывая аргументы, в целом депутаты предложение о покупке здания одобрили, но поручили проработать ряд вопросов.

Вскоре после заседания комитета студенты и преподаватели колледжа обратились в Саратовскую областную думу с открытым письмом, в котором попросили выкупить здание. В поддержку этой идеи было отмечено близкое расположение усадьбы к главному корпусу (ул. Радищева, 22).

На прошлой неделе депутаты посетили особняк, ознакомились с его состоянием, пообщались со студентами.

- Детям там нравится, здание выглядит хорошо, сделан ремонт, но есть моменты по правилам безопасности, вызывающие вопросы: высота дверных проемов, ширина лестниц, освещение в цокольном этаже. Мне бы хотелось, чтобы не позже чем до 1 мая была представлена дополнительная смета для приведения здания в соответствие с нормами и правилами безопасности, - отметил по итогам визита Николай Бушуев.

Аналогичное мнение высказал Александр Анидалов, который попросил министерство провести экспертизу технического состояния здания и его соответствия требованиям для учебного процесса.

- Надо, чтобы обязательно посмотрели специалисты. Сужение путей эвакуации на лестницах заметно. По первому и второму этажам у меня не возникло вопросов, - подчеркнул депутат.

Заместитель министра культуры области Владимир Баркетов пояснил парламентариям, что инспекция здания на соответствие всем предъявляемым требованиям начнется в ближайшие дни, выявленные недостатки собственник здания пообещал устранить за свой счет.

По итогам заседания рабочей группы было решено, что до 15 апреля министерство в письменном виде ответит на вопросы парламентариев, а после будет принято окончательное решение. Вопрос стоимости также остается открытым - от чиновников просят обоснования.