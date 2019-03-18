Безопасные рельсы

Урок безопасности на железной дороге провели директор вокзала Иван Меркулов и ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Сергей Гуцул. Мальчишки и девчонки прошли путь от входного турникета до зала ожидания. Они познакомились не только с правилами поведения на путях и в поездах, но узнали, как обеспечена безопасность пассажиров с момента прибытия на вокзал.

- Школьники познакомились со всем вокзальным комплексом, увидели четкую и слаженную работу сотрудников. Мы вместе с нашими специалистами по безопасности осмотрели не только контрольный участок на входе, где всех проверяют на металлодетекторе, но и побывали на посту видеонаблюдения, где прослеживается весь вокзал, — пояснил Иван Меркулов.

Кроме этого, для школьников была организована экскурсия. На втором этаже зала ожидания повышенной комфортности директор вокзала рассказал об истории вокзального комплекса.

Основной частью мероприятия, конечно, был урок безопасности. По сложившейся традиции Сергей Гуцул в доступной форме и с помощью обучающего фильма рассказал школьникам об основных правилах. Подобные уроки проводятся преимущественно для учеников школ, дорога к которым пролегает через железнодорожные пути.

- Сегодня у подростков так много гаджетов: телефоны, смартфоны, плееры, планшеты. При этом они постоянно на них отвлекаются, даже во время передвижения по городу. Старшеклассники уже достаточно самостоятельны, их не сопровождают родители, поэтому опасность возрастает в разы. На наших уроках мы рассказываем о наиболее безопасных маршрутах, ориентируем учащихся на соблюдение правил, — отметил Сергей Гуцул.

Правила на самом деле элементарны и не вызывают сложностей. Самое главное - переходить через рельсы только в установленных местах, не игнорируя предупреждающие знаки и сигналы. Для этого в городе существуют специально оборудованные переходы, тоннели, надземные путепроводы. Однако из-за спешки, лени, да и просто озорства подростки зачастую пренебрегают этим требованием. Они могут перебежать перед приближающимся поездом, попытаться пролезть под стоящим вагоном или забраться на него. Все это чревато серьезными травмами, а порой может стоить жизни.

В прошлом году в Саратове было два случая травмирования подростков поездами на переездах.

Как подчеркнул Сергей Гуцул, тормозной путь состава составляет около километра, а человека на рельсах порой из-за поворота нельзя увидеть на расстоянии нескольких метров, поэтому каждый пешеход обязан осознавать, насколько важно снять капюшон и наушники при переходе через рельсы.

После просмотра фильма школьники на уроке безопасности ответили на вопросы, продемонстрировав, что они усвоили полученные знания. Две победительницы викторины, Александра Макарова и Марина Мачеева, получили главные призы. Так же приз достался и Анне Ващенко, которая правильно ответила на вопрос от представителя Приволжского учебного центра профессиональной квалификации.

Остальным участникам урока достались фирменные сувениры, которые также напоминают о правилах безопасности. Всех школьников пригласили посетить центр, где они смогут увидеть учебную мини железную дорогу и попробовать себя в роли машиниста на учебном тренажере.

- Такие уроки никогда не бывают лишними. С помощью фильмов, роликов и викторин дети лучше усваивают материал и запоминают основные правила безопасного нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Наша цель — до нуля сократить случаи травматизма как среди взрослых, так и среди детей, — сказал Иван Меркулов.