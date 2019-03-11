Чарующая магия лирического сопрано

В декабре прошлого года в нашем городе официально стартовал Год театра. Не остался в стороне от этого знакового события и Саратовский академический театр Оперы и балета, с молодой перспективной певицей которого Мариной Сальниковой встретился и побеседовал корреспондент «КП-Саратов».

Сегодня практически все девочки мечтают об эстраде. Марина же предпочла нелегкий труд оперной певицы, не смотря на то, что академическое пение требует немалых усилий, прикладывать которые следует с малых ногтей.

- Как-то пришла домой из садика и сказала, хочу «пельмень», все долго не могли понять, о чём речь? — вспоминает Марина. — Потом выяснилось, что ребёнок требует пианино и дедушка отправился в музыкальный магазин. Вскоре в доме появился чёрный лакированный инструмент.

В результате в музыкальную школу поступила в неполных пять, а окончила в 13 лет, когда училась 7 классе общеобразовательной школы. Однако, педагоги настаивали, что занятия музыкой ни в коем случае нельзя бросать ни на один день, а уж тем более на два года, до колледжа - «у девочки есть сценическое будущее», «очень талантливый ребёнок!».

После 9-го класса поступила на дирижёрское хоровое академическое отделение Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей. Успешно окончив который, стала «штурмовать» местный институт искусств. По окончанию первого курса, уже на экзаменах один из преподавателей заявил: «все должны петь как Марина, а Марина — как Рената Скотто», знаменитая итальянская дива. После этих слов забрала документы и отправилась поступать в Саратовскую консерваторию им. Собинова на курс профессора Лилии Владимировны Беловой, которая в своё время была солисткой Оперного.

В Саратове глубокие культурные традиции, идущие еще c ХIХ века, когда дворянское музыкальное сообщество регулярно устраивало концерты. Благодаря любителям музыки была построена третья в Российской Империи и первая в провинции Консерватория. Саратов тогда был культурной столицей Поволжья. Так что наш слушатель до сих пор искушен, избалован, требователен, и не так уж прост. Выступать здесь и почетно, и ответственно, не менее, чем перед столичным зрителем..

.

На госэкзамене дуэтом с Алексеем Саяпиным подающая надежды выпускница исполнила на итальянском языке сцену у фонтана из оперы «Лючия ди Ламмермур». После чего художественный руководитель и главный дирижёр саратовского театра оперы и балета Юрий Кочнев предложил ей работу в труппе. И сразу озвучил список партий, которые предстояло исполнять.

- Признаюсь, были предложения в другие театры, но я, естественно, выбрала Саратов, — делится молодая солистка. — Город славен традициями оперного искусства, уникальным Собиновским фестивалем, есть здесь настоящие живые легенды, такие как народный артист СССР Леонид Сметанников. А такого количества премьер, наверное, нет ни в одном провинциальном театре. Если взять, к примеру, мой родной Воронеж, там каждая премьера – уникальное культурное событие. Здесь же я практически каждый год исполняю в премьерных спектаклях ведущие роли.

Роль Виолетты в «Травиате» Джузеппе Верди — это одна из любимых партий певицы, причём, в одной из самых потрясающих, удивительно красивых опер! Дебютную роль на итальянском выучила буквально за две недели; хорошая музыкальная память выручала потом не раз. И, как ни странно, впервые выйдя на большую сцену, совсем не волновалась, как будто тут всю жизнь прожила.

На следующий год известный питерский режиссёр Александр Петров поставил комедию Доменико Чимарозы «Тайный брак», которую театральные гурманы справедливо возвели на вершину классической итальянской оперы-буффа.

Режиссер перенес сюжет ХVIII века в поствоенные годы, при этом несмотря на в тяжёлые времена, с людьми происходят забавные истории.

- Из шести главных персон, мне досталась роль задорной Каролины, — улыбается Марина, — очень забавная необычная трактовка классического сюжета. Моя героиня, она же дочка хозяина похоронной конторы влюбляется в подмастерье, вступает с ним в тайный брак, в результате скачет по сцене с довольно заметным зрителю животом; получилось довольно смешно. В либретто, разумеется, ничего подобного нет, это творческая «находка». Вообще, обожаю играть комедийные роли, которые дают возможность подурачиться; что иногда весьма полезно.

.

Тем не менее, в классических трагедиях и мелодрамах играю с не меньшим удовольствием.

Эпатаж ради эпатажа смысла не имеет. Куда сложнее донести до современников дух былых эпох и идею автора. Режиссер лишь шлифует заложенный в произведении смысл, его задача не расплескав, донести до зрителя изначальный посыл гения. Поэтому в постановку «Дон Жуана» режиссер внес новаторские нотки, а приглашенный немецкий художник-декоратор был максимально лаконичен в выразительных средствах – три макета двигались по сцене вслед за сюжетной линией. Зато костюмы были красивые, стильные, а иногда вызывающие. Донна Анна появлялась в смелом кружевном пеньюаре, то в черном платье а-ля Одри Хепберн. К концу спектакля все героини «превращаются» в древних старух, один лишь герой-любовник был молод по-прежнему.

Вообще мелодии Моцарта, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова имеют глубочайший магический смысл. Женщина не должна играть Богиню. Она должна ею быть! Многое идет от воспитания от семейных традиций. Во времена Пушкина женщина была возведена на пьедестал. С малых лет детишек растили в строгости, в уважении к старшим, учили преодолевать себя, собственную леность. Не все было идеально, но классическое воспитание давало плоды. Девочки приучались к рукоделию, домоводству. В мужчинах воспитывалась смелость, честь, достоинство.

- Ныне, увы, над большинством довлеют штампы глянцевых журналов, рекламы и ток-шоу. В такой среде богиней быть непросто, но стараться нужно! — уверена Марина Сальникова. — Моя детская мечта — спеть Марфу в «Царской невесте». Мне было лет 15, когда давали эту оперу Римского-Корсакова по «Культуре». До сих пор осталось яркое впечатление. Там настолько гармонично был перенесен сюжет из времен Ивана Грозного в Москву 30-х годов прошлого века. Девочки в воздушных платьицах, московские бульвары с уютными лавочками... Я настолько вдохновилась тогда этой постановкой, что выучила партию самостоятельно. Все жду, когда же планы нашего руководства воплотятся, и моя мечта, наконец, исполниться!

.

Справка «КП»:

Марина Сальникова, Лауреат II Международного конкурса вокалистов им. С. Рахманинова (Ростов-на-Дону, 2009), смотра-конкурса выпускников музыкальных ВУЗов России (Казань, 2010). Певица обладает лирическим сопрано красивого тембра полного диапазона, демонстрирует уверенное владение колоратурной техникой. Творческой индивидуальности солистки свойственны вокальная свобода и артистическое дарование. Высокую оценку столичных музыкально-театральных критиков получили выступления М. Сальниковой на XXIV Собиновском музыкальном фестивале (май-июнь 2011 г.), где солистка выступила в премьере оперы «Орестея» С. Танеева (Электра) и концерте «Молодость театра».