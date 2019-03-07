«КП-Саратов» вместе с дорожной инспекцией поздравили автоледи с 8 марта

Радио «Комсомольская правда — Саратов» вместе с городской автоинспекцией поздравили автолюбительниц с наступающим Международным женским днем. Информационным партнером акции стал телеканал «Домашний», а партнером-участником — официальный дилер ŠKODA «Авангард Авто».

Фото Андрея Кузнецова

Все действие разворачивалось на посту ГИБДД около моста Саратов — Энгельс со стороны областного центра, на Славянской площади.

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Сначала водителей останавливал суровый дорожный инспектор и, как это обычно бывает, требовал предъявить документы. Однако с виду обычная ситуация тут же превращалось в яркое и эмоциональное шоу. Именно в этот момент спрятавшаяся поблизости съемочная группа окружала машину и поздравляла представительниц прекрасного пола с их праздником.

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Все девушки в остановленных авто получили в подарок цветы и сувениры. Телеканал «Домашний» презентовал еще и практичный подарок — автооткрытку. На ней каждая водительница может оставить свой телефонный номер, повесить на лобовое стекло и быть спокойной — если ее машина будет кому-то мешать, ей просто позвонят по указанному номеру.

Официальный дилер ŠKODA «Авангард Авто» преподнес девушкам брендированные комплименты. Цветы в подарок, цветы на автомобилях ŠKODA — все создавало теплое весеннее настроение.

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Такое обилие презентов, эмоций, праздничной атмосферы не оставило никого равнодушным. Особенно, если внутри салона сидели только представительницы прекрасного пола. Конечно, без смущения не обошлось, но оно очень быстро сменялось яркими улыбками, заразительным смехом и весенним настроением, которое согревало пока еще прохладную атмосферу города.

Но на этом сюрпризы еще не заканчивались. Радио «Комсомольская правда» предлагало всем желающим записать видео-открытку прямо на месте событий. К такому повороту не остались равнодушны не только женщины, но и мужчины, которые захотели оригинально поздравить свою половинку. Любой человек на посту ГИБДД мог записать на камеру съемочной группы все самые теплые, душевные, искренние слова для своей семьи, близких и родных, друзей и коллег. Все это снималось на профессиональной аппаратуре на красивом фоне моста через Волгу.

Фото Андрея Кузнецова

Этот заряд положительных эмоций от творческой группы не первый и не последний. Радио «Комсомольская правда» уже проводило такие акции, например, в прошлом году — ко Дню матери. Такие теплые встречи с горожанами в необычном месте — на посту ГИБДД — уже становятся доброй традицией, которая будет и дальше дарить всем участникам акций радость.

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