Три плана для Привокзальной площади

Совещание провела зампред регионального парламента Ольга Болякина. В дискуссии, кроме депутатов, приняли участие профильный зампред регионального правительства Роман Бусаргин, министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин, начальник ПривЖД Сергей Альмеев, глава саратовского автовокзала Кирилл Лаврентьев, замглавы администрации Саратова Антон Корнеев, общественники.

Три различных проекта по благоустройству Привокзальной площади представил Роман Бусаргин. По его словам, все варианты разработаны с учетом замечаний прошлых совещаний. В каждом случае предполагается, что ПривЖД передаст Саратову общежитие, расположенное по адресу Привокзальная площадь, 12. Также все проекты учитывают организацию парковки на большое число автомобилей.

Первый вариант единственный, не предполагающий расселения и сноса общежития. В этом случае парковка размещается сразу за ним, справа от вокзала, на том месте, где сейчас действует рынок по улице Аткарской. Она будет вмещать до 200 машин. Правда, в этом случае необходимо будет расселить и снести ветхий дом по адресу Аткарская, 33. Здание находилось в ведении Минобороны РФ, но в конце февраля было передано городу.

Во втором проекте за счет сноса общежития увеличивается до 298 машин вместимость парковки. Часть территории при этом будет отдана для строительства гостиницы.

В третьем проекте гостиницы нет, поэтому парковка будет вмещать до 360 автомобилей.

Впрочем, любой из этих вариантов реализовать непросто и затратно. На расселение и снос жилого дома, по данным администрации Саратова, потребуется порядка 27 млн рублей. Еще около 10 млн рублей - освобождение площадки перед общежитием от торговых точек. Так как они расположены здесь законно, ларьки придется выкупать. По предварительным подсчетам это выйдет в 40 тысяч рублей за ларек, сверху владельцам необходимо будет возместить упущенную выгоду. За ликвидацию рынка тоже придется заплатить, «выселить» бизнесменов по решению суда не получилось (земля была отдана еще во времена печально известного экс-мэра Саратова Юрия Аксененко, уже отсидевшего за свою «щедрость»).

Участники совещания вступили в активную дискуссию. Так, депутат Сергей Курихин предположил, что даже 300 парковочных мест городу не хватит. В текущем году должно завершиться строительство нового аэропортового комплекса в Сабуровке. Один из способов добраться до него - электричка, которая будет отправляться со станции «Саратов-1». То есть, машины, которые сегодня паркуются в районе старого аэропорта, «переедут» к вокзалу.

Коллегу поддержал Дмитрий Ханенко. Он предложил представителям областной и городской власти продумать вариант строительства многоуровневой парковки.

Подтвердил опасения депутатов Сергей Алмеев. По его словам, железнодорожники провели предварительные расчеты, согласно которым пассажиропоток возрастет до 1,5 млн человек в год.

Вариант решения проблемы предложил Кирилл Лаврентьев. Для его реализации потребуется выкупить землю под домами, расположенными вокруг вокзала, а также расширить проезжую часть улиц Московская и Емлютина. Затраты составят порядка 15 млн рублей, количество машиномест - около 120. Еще примерно 130 автомобилей можно будет разместить на паркинге у автовокзала, после расширения его территории. Это обойдется еще в 10 млн рублей. Таким образом, дополнительно можно будет организовать порядка 250 автомобилей.

Роман Бусаргин пообещал, что все предложения будут проанализированы. Также он обратил внимание участников совещания, что благоустройство Привокзальной площади обязательно повлечет за собой изменение транспортной схемы. Это будет согласовываться с представителями ГИБДД и ПривЖД. Депутат Александр Нараевский попросил зампреда не забывать при решении данного вопроса про необходимость создания комфортных условий для пешеходов.